ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

緬懷創辦人辭世十周年　張榮發基金會舉辦紀念音樂會

▲▼張榮發基金會舉辦紀念音樂會。（圖／張榮發基金會提供）

▲張榮發基金會舉辦紀念音樂會。（圖／張榮發基金會提供）

記者高兆麟／台北報導

今年是長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年，為感念其一生對臺灣民謠的熱愛與對文化藝術的無私奉獻，張榮發基金會特別於28日晚間在台北國際會議中心舉辦紀念音樂會，由張榮發基金會所屬長榮交響樂團駐團指揮莊文貞擔綱指揮，率領長榮交響樂團與知名女高音朱萬花、男高音林健吉共同演出，透過溫暖的音樂以及影片，帶領觀眾穿越時空，緬懷這位航運巨人波瀾壯闊的一生。

音樂會當晚座無虛席，除了長榮集團各公司的員工與眷屬、客戶外，也邀請財團法人伊甸社會福利基金會與中華民國身心障礙者藝文推廣協會的志工及視障朋友們共同蒞臨欣賞，同時也開放社會大眾索票聆聽，一開放索票隨即秒殺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張榮發十分喜愛音樂，深感音樂有撫慰人心的力量，早年因為欣賞 NHK 交響樂團演出的一份感動，而發下宏願，要打造一個優質的交響樂團，進而於2002年創立臺灣唯一由企業獨資經營的職業樂團「長榮交響樂團」，期許透過音樂淨化人心、回饋社會，並史無前例地將臺灣民謠交響化。在紀念張創辦人的音樂會上，長榮交響樂團也以「緬懷過去」與「開創未來」為雙主軸，透過精心安排的曲目設計與影片畫面，向這位航運巨人致敬。

當音樂會上半場的《望春風》、《四季紅》、《雨夜花》等臺灣民謠響起，搭配大螢幕中特別剪輯的影片，在座觀眾內心立刻追憶起當初成立長榮航空時，張榮發特別指示要在飛機上播放臺灣民謠，讓旅居海外的異鄉遊子登上長榮班機就像回到家一樣，許多旅客一踏入機艙，聽到這些熟悉的旋律，都忍不住感動落淚，至今仍是許多人搭機最溫暖的回憶。

而音樂會中最感人的一幕，莫過於曾接受張榮發及張榮發基金會長期協助的「眼睛不自由」女高音朱萬花的演唱。她以一曲《牽阮的手》道盡對創辦人的感恩，也藉由這首充滿愛的歌曲，象徵創辦人的善念會一直傳承下去，永不止息。另一位男高音林健吉也以最深情的歌聲演唱《千風之歌》與《淚光閃閃》，令現場許多觀眾為之動容。

此外，音樂會也透過世界民謠，呼應張榮發以一己之力，打造全球知名的國際運輸集團，包括作曲家哈查都量的《劍舞》、日本的《荒城之月》、韓國民謠《阿里郎》與印尼的《蘇羅河流水》等，這些跨越國界的旋律，也代表著長榮人承襲張榮發的願景，持續在世界各地深耕茁壯。

音樂會也演出多首古典小品，包括壓軸演出英國作曲家艾爾加的《威風凜凜進行曲》，這首被譽為「英國第二國歌」的宏偉樂章，氣勢磅礡，同時也是張榮發與英國鐵娘子柴契爾夫人最喜歡的曲目之一，張榮發曾說每次聽到這首曲子，就會想起他在遠方的老友柴契爾夫人，該首曲子演出時並搭配柴契爾夫人參加長榮海運「長果輪」下水典禮，及長榮航空英國倫敦開航酒會的珍貴畫面，讓現場來賓津津樂道。

音樂會的尾聲長榮交響樂團也特別帶來了兩首安可曲，第一首是由張榮發親自填詞，也是長榮人最為熟悉的《長榮頌》，第二首安可曲長榮交響樂團更特別準備了《感恩的心》，除了向永遠的海洋之子張榮發創辦人獻上永遠的懷念，也感謝一直支持及陪伴長榮不斷成長的夥伴及民眾，現場三千多名觀眾一起大合唱，感人的畫面及歌聲溫暖了整個會場。

張榮發基金會希望藉由這場時而澎湃激昂、時而溫馨動人的紀念音樂會，持續發揚張榮發留下的「所信所行 善不止息」理念，透過音樂的柔性藝術底蘊，為社會注入溫暖與良善，繼續在這片土地上傳唱不息。

關鍵字： 張榮發基金會

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【霸氣的娃XD】玩公園設施爸爸發出聲音喊害怕！女兒奶音：我在這邊不要唉唉叫啦

推薦閱讀

3檔飆股「抓去關」新名單　矽光子聯亞、PCB概念股金居明起處置

3檔飆股「抓去關」新名單　矽光子聯亞、PCB概念股金居明起處置

台股逼近3萬3千點，證交所、櫃買中心積極出手降溫，今（29）日公告3檔新列處置股名單，除了LED股一詮（2486）以外，矽光子飆股聯亞（3081）、PCB上游概念股金居（8358）也都進入「抓去關」名單，全都改採人工分盤交易，僅一詮為5分鐘撮合一次，聯亞、金居都是20分鐘撮合一次，2月23日才會出關。

2026-01-29 18:39
台股延長交易等3大變更方式拼33K　金管會彭金隆首開條件

台股延長交易等3大變更方式拼33K　金管會彭金隆首開條件

今（2026）台股多頭氣勢如虹，攻抵3萬2千點大關，金管會於今（29）日召開今（2026）年新春記者會，主委彭金隆針對台股延長交易時間、交割結算縮短T+1，以及交易單位由千股一張調降一股或百股等議題做出回應，上述三項制度改革交付給證期局、證交所、櫃買中心來研議，必須從成本、風險，以及效益等層面評估之。

2026-01-29 18:10
外資續買超台股146億！大買面板雙雄　力積電被賣最多

外資續買超台股146億！大買面板雙雄　力積電被賣最多

台股今（29）日早盤指數創高後獲利回吐賣壓出籠，指數終場大跌267.55點，惟外資續買超146.59億元，連三買，買超前3名依序為群創（3481）、旺宏（2337）及友達（2409），至於賣最多力積電（6770）。

2026-01-29 17:42
外媒曝中國批准進口首批H200晶片　黃仁勳：那是假新聞

外媒曝中國批准進口首批H200晶片　黃仁勳：那是假新聞

外媒報導輝達已獲中國核准首批進口H200，惟輝達創辦人黃仁勳今（29日）抵達台灣受訪時直言「我相信那是假新聞 」。

2026-01-29 17:11
黃金存摺「1日過3關」衝5652元天價　老手直喊：冷靜

黃金存摺「1日過3關」衝5652元天價　老手直喊：冷靜

美國財政部長貝森特口水護盤效力不佳，美元過度弱勢持續拉高黃金、白銀等貴金屬行情，國際期貨黃金在今（29）下午2點左右衝破每盎司5600美元大關，台銀黃金存摺也1日「過3關」一口氣穿越每公克新台幣5400元、5500元與5600元關卡，一舉來到5652元歷史新高，由於貴金屬交易漲跌無限制，台銀貴金屬部經理楊天立直呼「冷靜看待」。

2026-01-29 16:59
ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

「ETF股王」元大台灣50正2（00631L）分割作業將啟動，今（29）日元大投信公告分割投票結果正式通過，以目前價格估計分割比例為1拆22，3月24日為分割前最後交易日，3月25日到30日暫停交易，3月31日恢復交易，透過分割，股價可望回到20元發行價左右，更有利操作。

2026-01-29 15:53
全球股市1月表現最強前三！ 　台股漲幅13%擠入榜內

全球股市1月表現最強前三！ 　台股漲幅13%擠入榜內

美元匯價走弱、AI創新題材大爆發，推動資金轉進新興市場，新興股債資產成為全球投資版圖中的焦點，2026年以來僅不到一個月時間，包含亞洲市場的南韓、巴西以及台灣等三個市股市原幣計價漲幅均已超越一成，並同步創歷史新高價位。

2026-01-29 14:15
快遞預先委任制對海、空運有不同影響　另一大關鍵是要開始收費

快遞預先委任制對海、空運有不同影響　另一大關鍵是要開始收費

財政部關務署今(29)日發布訊息表示，個人進口快遞貨物簡易申報單預先確認委任措施實施已逾4年，民眾採用比例已逾八成，應無台北市航空貨運承攬公會所稱可能癱瘓空運通關一事。不過公會指出，採用比率逾八成是靠海運的快遞貨，海運運送多數是一周到數周時間，空運卻是幾小時的事，情境完全不同，且全面實施後要收費增添業者負擔。

2026-01-29 18:19
央行房市管制不退場　理監事會議紀錄曝3大原因

央行房市管制不退場　理監事會議紀錄曝3大原因

中央銀行今（29）日公布去年（2025年）12月18日理監事聯席會議紀錄，其中對第7波選擇性信用管制措施並未鬆綁，與會理事認為，不動產貸款集中度仍高於合理範圍、房價偏高、全國房貸負擔率高於可合理負擔水位等三大因素，因此暫不放寬管制措施。

2026-01-29 18:13
快訊／黃仁勳抵台！13:11抵松山機場　輝達尾牙、總部用地受關切

快訊／黃仁勳抵台！13:11抵松山機場　輝達尾牙、總部用地受關切

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日中午搭機抵達台北松山機場，再度來台行程引發關注。此行將參與輝達台灣尾牙，並預料將與台灣供應鏈夥伴會面，並就AI、先進運算及半導體合作等議題進行交流，另外也傳出可能會參加北市科總部相關活動，不過相關行程細節尚未對外公開。

2026-01-29 13:17

讀者迴響

熱門新聞

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

黃仁勳赴榕居晚宴　張忠謀坐輪椅現身

威力彩7.7億！銀行員集資砸5.6萬包牌　撂話中頭獎年假自主延長

金價史詩級暴噴！楊金龍3天前才說不買引熱議

台灣半導體40%移美？黃仁勳：新增非轉移

謝金河：黃金、白銀、記憶體史上最瘋狂

3檔飆股「抓去關」新名單　矽光子聯亞、PCB概念股金居明起處置

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

即／威力彩連27槓　下期飆8.7億

黃金存摺「1日過3關」衝5652元天價　老手直喊：冷靜

ETF大師兄回來了！不敗教主：幫你打工一輩子

快訊／首檔「關過農曆年」來了　LED飆股一詮明起處置到2／23

即／威力彩「7.7億頭獎」密碼出爐

存0056當退休金「只能睡公園？」　財經作家反擊

拿2000元鈔票「菜市場、夜市都拒收」！1行業超愛用

「海鯤軍艦」順利完成首次淺水潛航測試　按計畫執行後續海上測試

外資續買超台股146億！大買面板雙雄　力積電被賣最多

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡
台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366