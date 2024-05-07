東陽4月營收21.06億元寫同期新高　斥資9.97億台南購地設廠

▲東陽。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／綜合報導
汽車配件大廠東陽(1319) 今日公布4月自結合併營收21.06億元，較去年同期成長20%， 前4月自結累計合併營收82.80億元，較去年同期累計成長13%，雙雙創同期新高。
東陽AM事業4月自結合併營收15.14億元，較去年同期成長14%。前 4月自結累計合併營收61.98億元，較去年同期累計成長17%，皆創同期新高。
東陽OEM事業4月自結合併營收5.92億，較去年同期成長40%，前4月自結累計合併營收20.82億，較去年同期累計成長1%，皆創6年同期新高。
雖逢傳統淡季仍續衝高峰，東陽持續整理整頓、購地擴廠增產能，繼去年以5.95億元購入台南安南科工區16,129.56平方公尺後，今日東陽再公告申購七股科技工業區產業用地已經核准，此次購入土地面積為49,934.41平方公尺，交易金額9.97億元，預計在七股科技工業區增設1座AM生產工廠。兩次申購土地共近2萬坪，交易總金額近16億元。
東陽今日董事會通過第1季合併財務報告：累計合併營收61.74億元，較去年同期累計成長10%，創6年同期新高。累計合併稅後淨利為11.72億元，EPS 1.98元，為去年同期的 2.39 倍。
自去年以來AM市場需求熱絡，即使進入Q2的傳統淡季，訂單仍持續成長，淡季不淡，東陽總裁吳永祥指示要加快整理整頓的腳步，積極展開建廠程序，提升產能，滿足未來市場成長需求。
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