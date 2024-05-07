宏達電首季每股虧損1.08元　毛利率41.3％

▲宏達電。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

全球智慧型手機與虛擬實境大廠HTC（宏達電，2498）今日公佈2024年第一季財務概況，營業收入為新台幣5.95億元，營業毛利率為41.3%。營業淨損為新台幣12.1億元，營業利益率為-202.8%。歸屬於母公司業主淨損為新台幣9.0億元，每股虧損為新台幣1.08元。

HTC於2024 MWC展出5G、XR等最新技術，展現HTC持續擘建元宇宙生態圈的決心。G REIGNS攜手全球合作夥伴Capgemini和Intel，以Vran專網軟體為核心，整合AI、邊緣運算軟體和工業5G專網技術，共同推出嶄新的5G專網工業網路解決方案，提供更高效和更即時的分析洞察。HTC並展示輕量化虛擬拍片解決方案－VIVE Mars CamTrack，整合手機應用，透過手機連接Mars CamTrack和VIVE定位追蹤器，即可立即合成大製作畫面。

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2024台北智慧城市展中，桃園市政府攜手HTC，透過VIVERSE技術展現未來桃園舊城區城市樣貌，讓市民以全新的視角感受城市演進，共同見證智慧科技在城市發展中的重要作用。在高雄智慧城市展中，HTC與高雄市政府展示5G、XR及元宇宙生態圈實證應用及技術，包含「智慧造鎮」、「智慧教育」、「智慧醫療」及「先進5G專網」等四大應用領域解決方案，為智慧城市發展帶來前所未有的潛力。

VIVE Arts再次與法國VR/AR內容品牌Excurio及上海今吾今朝文化科技共同推出「胡夫地平線Horizon of Khufu－金字塔沉浸式探索體驗展」。這是全球首個在埃及胡夫金字塔內部和周圍環境進行掃描勘測和建模還原的新型態文化體驗之旅，透過VIVE實景娛樂技術與VIVE Focus 3一體機，呈現豐富的擬真體驗。