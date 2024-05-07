電價漲不如掛號費影響大！　4月CPI年增率回落至1.95％

▲掛號費上漲影響CPI。（圖／記者洪巧藍攝）



記者廖婕妤／台北報導

行政院主計總處今（7）日公布4月CPI較上月漲0.56％，較上年同月漲1.95％，主要是受到外食費、掛號費及家庭用電上漲等因素影響所致；今年前4月平均CPI漲2.24％。另17項重要民生物資4月平均年減0.16％，為4年來首度轉跌。

主計總處說明，4月CPI較上年同月漲1.95％，主要是外食費與蔬果價格上漲，及房租延續緩漲走勢，加上部分醫療院所調升掛號費及家庭用電上漲4.48％，以及跨境旅遊需求推升娛樂服務費用價格所致；不過，蛋類因上年缺蛋期間比較基數較高而下跌，抵銷部分漲幅。若扣除蔬菜水果，漲1.8％，再剔除能源後之總指數（核心CPI）漲1.81％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主計總處指出，觀察7大類中變動影響較大者，包括醫藥保健類漲3.52％，主要是因部分醫療院所調漲掛號費，及去年7月起實施「健保部分負擔調整方

案」，調高健保門診藥品與急診部分負擔，醫療費用上漲5.34％；另食物類漲2.58％，主要因水果及蔬菜分別漲4.28％及2.19％，加以食用油、調理食品、穀類及其製品、外食費也上漲，不過蛋類價格下跌19.03％，抵銷部分漲福。

此外，行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，4月平均年減0.16％，為4年來首度轉跌；其中，雞蛋減22.29％，創50個月來新低。