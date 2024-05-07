酷航首架巴西航空工業E190-E2客機首航　執飛喀比與合艾

▲左上圖新加坡交通部長兼財政部第二部長徐芳達(左)與酷航執行長湯康莊(右)合影；右上圖酷航首架E190-E2客機內艙；下圖左起巴西航空工業執行長Martyn Holmes、新加坡航空執行長Goh Choon Phong、新加坡交通部長兼財政部第二部長徐芳達、酷航執行長湯康莊。（圖／酷航提供）

記者張佩芬／台北報導

新加坡航空公司(SIA)旗下的低成本航空-酷航，今日於新加坡樟宜機場舉辦一場盛大的發布會，宣布首架巴西航空工業公司(Embraer) E190-E2客機正式投入營運，執飛喀比與合艾。

發布會的榮譽貴賓為新加坡交通部長兼財政部第二部長徐芳達 (Chee Hong Tat) ；此外，航空業的合作夥伴、新加坡媒體以及區域媒體也同步參與此盛會。

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參加此次活動的嘉賓首次看到了E190-E2客艙，包括112個2-2單一艙等的座位配置、29英寸的標準座椅間距，以及更大的客艙窗戶。E190-E2也是目前業界最安靜、最省油的單走道飛機。

酷航執行長湯康莊(Leslie Thng)表示：「如果沒有合作夥伴的支持，以及酷航全體員工堅定不移的努力以確保首架E190-E2成功投入營運，今日的發布會將無法實現。

E190-E2機型具有現代化的運營能力和節油特性，成為發展酷航機隊的首選。藉由這款新一代的飛機，酷航將可持續強化區域性的業務，並加強酷航在非都市型目的地的連結性，為酷航的客戶提供更難忘的旅遊體驗。」

▲左上圖是泰國南部多元文化城市合艾；右上圖酷航全新E190-E2客機；下圖喀比以珊瑚礁和美麗沙灘聞名。（圖／酷航提供）

首架E190-E2客機於今日執飛泰國的喀比及合艾，喀比以其珊瑚礁美景與令人嘆為觀止的海灘而聞名，是遊客遠離城市生活的海島天堂。而泰國南部的合艾，融匯了泰國、中國和馬來文化的影響，是一座具現代且富有多元文化的城市。合艾的夜市和街頭小吃名聞遐邇，將為旅客帶來難忘的旅行體驗。

第二架E190-E2飛機也已抵達新加坡，正處於營運準備的最後階段。其餘七架飛機預計將於2025年底前逐步交付。截至2024年5月7日，酷航目前飛往亞太地區、中東和歐洲15個國家和地區的67個目的地。