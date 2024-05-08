600萬人上車！台股高息ETF創紀錄　每4個台灣人就有1個搶進

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

投資人偏愛台股高息ETF，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，台灣2300萬人口中，每四人就有一人投資台股高息ETF，台股高息ETF受益人成長驚人，從去年底3643890人已來到6009828人，增加了2129800人，也突破600萬人大關，佔整體台股ETF受益人的74%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進一步觀察各檔今年來受益人增減，其中增加前五名分別為00940元大台灣價值高息、00919群益台灣精選高息、00939統一台灣高息動能、00929 復華台灣科技優息、00878國泰永續高股息，不過若看淨增減(扣除今年新成立ETF)情況來看，00919群益台灣精選高息ETF受益人數今年來增加34.5萬人人氣最旺。再以今年來含息績效來看，00919上漲14.2%績效最佳，00929上漲12.39%居次，00878上漲6.31%排名第三。

理財達人指出，00919即將在5月換股、6月配息，選股策略中「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。

00919目前包括現金股息、收益平準金、資本利得的可分配金額充裕，五月會再精準佈局今年配息率最佳的30檔成分股，預計6～8月又會有豐沛的現金股息入帳，00919仍有足夠配息續航力，投資人可逢低分批布局。

根據2024年5月3日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人最新一周增加107728人，總受益人從去年底的6070628來到8258566人續創歷史新高，今年以來也增加了2187938人，其中台股高息ETF最受投資人喜愛，受益人數增加最多，進一步觀察今年來台股高息ETF含息報酬率平均上漲9.95%，顯示出台股高息ETF息利雙收好表現。目前市面上共有19檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。

法人表示，台灣3月景氣對策信號綜合判斷分數為30分，較上月增加1分，燈號續呈綠燈。其中，受惠人工智慧等新興科技應用商機強勁，海關出口續為紅燈，並帶動生產、銷售、機械及電機設備進口值等指標普遍呈現綠燈，加以領先及同時指標維持上升，顯示國內景氣持續回溫。展望後市，隨著全球商品貿易復甦，以及高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速擴展，將有助延續出口成長態勢；投資方面，廠商對景氣展望逐漸好轉，有助帶動投資信心。