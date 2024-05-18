房屋稅不是屋齡逾30年不用繳　稅務單位曝2條件免徵

▲房屋稅跟屋齡無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者高兆麟／台北報導

113年房屋稅本（5）月開徵，稅務單位在開徵期間常有民眾詢問，房子都住30年了為什麼還要繳房屋稅？到底住幾年才可以免稅？ 嘉義市政府財政稅務局表示，其實老屋還需不需要繳房屋稅，與屋齡無關，而是需符合「房屋現值達免徵標準」及「住家使用」2個條件。

內政部依《危老條例》門檻，屋齡30年以上為老舊房屋，根據統計，全台近500萬戶房子已逾30屋齡，50年以上老宅更超過百萬戶，民眾也多以為老屋子不用繳房屋稅。

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不過嘉義市政府財政稅務局指出，需不需要繳房屋稅是依房屋現值及是否住家使用來認定；「房屋現值」指的並非房屋市價，而是經由稅捐稽徵機關核定來計算稅額用的房屋價格。以嘉義市的房屋，105年6月30日前完成建造的「房屋現值免徵標準」為10萬元，105年7月1日後完成建造的「房屋現值免徵標準」為10萬1000元，房屋現值每年會折舊，當房屋現值折舊到免徵標準以下，只要實際是作「住家使用」，不分自住或非自住，就不用再繳房屋稅。

至於其他縣市免徵標準，台北市住家房屋現值在10萬9000元以下、新北市在11萬1000元以下、台中市10萬4000元等。

另嘉義市政府財政稅務局補充說明，今年1月2日修正公布之房屋稅新制規定，自今年7月起，住家用房屋現值達免徵標準而免繳房屋稅的適用對象，將以自然人持有全國3戶為限，非自然人（例如法人）則無法繼續適用。



