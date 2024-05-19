486先生繳稅金額「超過2千萬元」！　網震撼：一刷就是一棟房

▲486先生信用卡刷卡繳稅金額曝光，超過2千萬元！（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

記者邱晟軒／綜合報導

你繳稅了嗎？時序來到5月中，有不少民眾已經完成報稅。團購達人「486先生」陳延昶今（19）日，曬出自己透過信用卡繳稅的繳款明細，金額竟然達到「26,288,142元」！

「486先生」陳延昶在臉書粉絲團發文透露，他今天下午3點左右，透過信用卡繳交去年度所得稅，一共繳交了新台幣「26,288,142元」稅金。

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▲486先生刷卡繳稅，金額高達2628萬元。（圖／翻攝486先生臉書）

「486先生」陳延昶文內嗆聲網友，「有些傻子在那喊國家稅收超徵你是繳多少稅？喊的彷彿你繳上千萬的樣子。」

8位數稅金繳款紀錄曝光後，立刻驚呆眾多網友，紛紛留言回應「請接受我的膝蓋，這張卡的額度&這個金額太令人欽佩了」、「用錢來打人臉很不可取，但是小弟喜歡」、「第一次看到刷千萬信用卡，大開眼界」、「大哥這種級別的老闆，刷卡幾千萬剛好而已」、「大哥的信用額度好高！」、「刷了一間房帶車位」。

財政部提醒，使用網路或手機自行報稅者，申報及繳稅都要完成，並留意有無應檢附證明文件給國稅局，確認都完成所有流程後，才是真正完成申報。若不確定是否順利申報及繳稅，只要透過網路查詢，出現「您已完成112年度綜合所得稅結算申報」，就能確定申報成功。

財政部表示，5月31日前透過手機或網路報稅頁面，按申報附件上傳登入操作，或在6月11日前進入附件上傳系統完成，也可將紙本寄送戶籍地國稅局、就近任一國稅局代收。