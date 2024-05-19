星宇航寵股東！送1500元機票折扣　9萬人嗨翻

▲星宇航空。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳瑩欣／台北報導

航空股疼股東又有新動作！原公告不發送股東會紀念品的星宇航（2646）在公司官網上公告「股東專屬優惠」異動，加發1500元的機票折扣，比去年整整高出500元，股民驚呼連連。

由於這項優惠不開放零股兌換，且要在4月11日前成為星宇航股東才能使用，依照集保結算統計，星宇航在4月12日股東人數為10.9萬人，扣掉1.77萬名持股未達千股的散戶，有9萬1276人符合領取資格。

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▲星宇航股東專屬優惠更新。（圖／翻攝官網）

星宇航空公告，想要領取股東專屬優惠，有7大條件：

1、限台灣出發、不限目的地航點、不限來回或單程航段、可使用於不同點進出。

2、優惠代碼為提供機票折扣新台幣 1500 元整。

3、公司官網及購票 APP 均可輸入此優惠代碼。

4、嬰兒與小孩身分者不適用此優惠代碼。

5、優惠代碼僅限使用一次，單一機票訂位代號 (PNR) 僅能輸入旅客人數 1 位，輸入優惠代碼後即能享有折扣。

6、適用之開票日期為 2024/6/14 - 2024/12/31；出發日期為 2024/9/1 - 2024/12/31 。

7、本次領取資格限市場最後買進基準日2024/4/11且持有1,000股以上之股東，自6/3起開放領取股東優惠碼。

航空股中，華航、台灣虎航皆已公告不發放股東會紀念品，長榮航（2618）紀念品送出知名品牌的薄毯，通路兌換期限只到5月23日，同樣也有股東爭相在通路排隊領取。