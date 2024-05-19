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觀光股迎暑假旺季股價嗨！　專家點名1類股也可關注

▲桃園機場,國旅,旅遊,觀光,出境。（圖／記者廖婕妤攝）

▲暑假旺季即將到來，觀光股利多湧現。（圖／記者廖婕妤攝）

文／玩股網

520新政府上任在即，市場關注兩岸觀光何時重啟？也帶動旅遊股近期表現均相當強勢，且在過一個月後，暑期旅遊旺季就要到了，更為觀光股增添上漲動能，有不少觀光股獲利表現都相當優異，如：山富（2743）、五福（2745）、雄獅（2731）。

雄獅（2731）
主要提供之服務項目為自行組團安排國內外旅客觀光旅遊及食宿、受旅客委託代辦出、入國境與簽證手續、代售國內外運輸事業之客票或受旅客委託代購國內外客票及托運行李等，為國內最知名與規模最大的旅行社。2023年EPS達到15.21元，2023年營收達215.12億元。2024年第一季營收為59.45億，第一季EPS為3.49元，營益率創下新高。股價近期突破長線大底後持續向上走高，可望回到歷史高點。

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山富（2743）
專注於提供團體旅遊、客製化旅遊、機票代理、酒店預訂及自由行等服務的公司。該公司於2020年3月上櫃，雖然初期因疫情影響而面臨營運困難，但隨著疫情逐步受控及旅遊需求回升，2023年EPS達到9.66元，2023年營收達到50.14億元。2024年第一季營收更達到19.28億元，年增率高達156.13%，且第一季EPS就高達5.4元，獲利表現持續大幅成長。今日股價強攻漲停，如EPS持續維持第一季水準，整體本益比仍偏低。

五福（2745）
公司提供包羅萬象的旅遊產品和服務，從團體旅遊到自由行，機票代理、酒店預訂，還包括旅遊相關的票券銷售，如遊樂園和交通票券，滿足各類旅客的需求。2023年EPS達7.87元，2023年營收達49.8億元。2024年第一季營收達18.02億元，第一季EPS為3.11元，再創歷史單季新高。股價今日強攻漲停，與其他個股不同的是五福高檔套牢的賣壓較輕，如後續陸客解禁股價更容易上漲。

整體來看觀光族群獲利仍持續成長，因此股價仍有上漲空間，但陸客解封等議題很可能是在市場期望520就職典禮上能多少帶到相關內容下，使近期股價又在狂奔，但個人認為帶到相關議題的機率偏低，恐在520過後出現失望賣壓。但長期來看解禁機率仍大，若投資人手中沒有持股，不建議明日進行追價，反倒可以等520壓回過後，再開始逢低買進。

此外，除了觀光族群受惠暑期之外，投資人也可將注意力轉移到遊戲族群，如近期的橘子（6180）外資持續買超多日，20個交易日已買超了將近9000張，在第一季EPS大幅成長，使法人卡位多日，而智冠（5478）獲利表現也相當優異，後續可望接棒橘子開始上攻。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

本文由《玩股網》授權提供。

 

關鍵字： 山富五福雄獅橘子暑假

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