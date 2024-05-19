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玩期貨賠光想翻身！媳婦「不借房貸款」他氣炸：看我像看到鬼

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO要媳婦給他本錢翻身。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

金融市場有許多商品，不少人會想操作期貨獲利，但投資買賣不容易。就有網友坦言，前陣子玩期貨，虧到老本都沒了，就想跟媳婦商量，把對方的房子拿去銀行貸款，讓他有本錢翻身。豈料媳婦後來看到他「嚇得像看到鬼一樣」，令他很氣憤。眾人見狀紛紛點頭，直稱他是鬼，「就真的是鬼呀！窮鬼。」

有網友在「毒姑九賤婆媳討論區」發文，坦言前陣子玩期貨，虧到老本都沒了，「只不過跟媳婦商量，說把她的房子拿去向銀行貸款，好讓我有本錢翻身，利息我也會幫她付」，結果媳婦後來看到他，就嚇得像看到鬼一樣，令他很生氣，文末還附了一個氣到臉脹紅的emoji。

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▲▼ 。（圖／翻攝自毒姑九賤婆媳討論區）

▲原PO發文抱怨媳婦。（圖／翻攝自毒姑九賤婆媳討論區）

看到貼文後，眾人紛紛傻眼吐槽，「這看到你還不怕才是傻子呢，賭鬼最難戒」、「說鬼，太高估自己了」、「勇敢一點！把像拿掉」、「借錢給賭徒，還不如換成硬幣丟許願池，至少還能聽到水花聲」、「最好是，讓你賠到脫褲還有空在這裡543？」

還有網友驚呼，「你腦子正常嗎？玩期貨穩死阿，想連睡覺的地方也沒了？」「自己的錢都不夠賠，還要拿房子貸款去賠，真是執迷不悟」、「光看文字我都嚇得吃手手」、「玩期貨的容易沒好下場，輸到脫褲子」、「期貨90%有去無回，跟賭博一樣。」

據Podcast節目《不管啦！給我錢》節目介紹，期貨是金融市場中一種衍生產品，代表著雙方對未來某個特定時間點財務資產買賣的承諾。任何可買賣商品都可以發行期貨合約，買方（多頭）承諾以特定價格買入，賣方（空頭）則承諾以特定價格賣出標的資產。

主持人海晴舉例解釋期貨合約，早期農民為規避天災等不確定因素帶來的價格波動風險，會與買家提前約定未來的成交價格，這種標準化合約為期貨交易的最原始的形式。現代期貨交易主要用於兩種目的，「對沖」與「投機」。對沖者利用期貨合約降低價格波動帶來的風險，而投機者則試圖從期貨市場獲利。主持人強尼提醒，期貨具有高桿杆、高風險等特點，因此投資者需格外謹慎並重視風險管理。

關鍵字： 期貨虧損貸款投資婚姻

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