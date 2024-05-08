BCI、BDI飆漲　散裝航運股裕民等3檔一度漲停

▲裕民航運海岬型船。(圖／裕民提供)

記者廖婕妤／台北報導

散裝航商裕民航運（2606）Q1獲利翻倍，EPS為1.17元，加上海岬型船舶指數（BCI）、波羅的海運價指數（BDI）再度飆漲，帶動散裝航運股今（8）日股價勁揚，裕民、中航（2612）、新興（2605）早盤一度漲停。

全球散裝船需求大增，使得散裝船鬧船荒，進一步推升BCI昨日大漲21％或566點，收3239點；BDI也同步上漲，昨日漲11％或207點，收2083點。相關指數勁揚也帶動散裝航運股今股價走升，除裕民、中航、新興早盤一度漲停外，四維航（5608）、慧洋-KY（2637）早盤也一度漲逾8％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

裕民Q1合併營收為38.45億元，年增34.6％；稅後淨利為9.88億元，年增99.9％；EPS為1.17元。裕民指出，主要受惠BDI大漲，推升Q1營收及獲利向上成長；隨著Q2南美穀物運輸旺季到來，可望推升中小型船舶運價再漲一波。

裕民表示，今年有4艘新船待交付，明年有1艘交付，有助於挹注營收；目前船隊共有68艘，平均船齡僅6.4年，總噸位數中有94%為環保船，在航運市場樂觀下，可望為今年獲利提供動能；同時船隊長期成長策略方向，設定船隊艘數大於100艘，船隊總載重噸突破1000萬噸的雙成長目標。