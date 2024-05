大崩盤來了？美傳奇預測家警告：今年股市將暴跌30％ 因這2因素

▲美國聯準會(FED)主席鮑爾7日釋出「鴿派」立場,加上人工智慧熱潮不退,美股四大指數昨晚繼續大漲。(圖/CTWANT提供)

圖文/CTWANT

隨著聯準會主席鮑爾預估下一步不太可能升息,為美股注入強心針,到底流傳著台股五窮六絕之說,美國金融市場流行著「5月賣股走人」(Sell in May and go away)的諺語,會不會讓股民對5月進入整理期恐懼成真?對此,曾經準確預測「2008年金融危機」的美國傳奇市場預測家席林(Gary Shilling)即提出嚴重警告,要投資人為經濟衰退做好準備,今年股市可能會暴跌30%。

國泰投信認為,今年4月底美股收盤在37,813點,創下2022年9月以來的最差表現,雖市場普遍看好5月行情,但目前美股為波動震盪較大時期,在投資時仍應落實公司基本面,可參考企業ESG表現,揀選出長期報酬率好的標的。

美國傳奇市場預測家席林(Gary Shilling)向來在市場中,是站在華爾街策略分析師的另一邊看法,多是提出「看跌」,主要是因為他認為很多人面對不利於經濟景氣發展證據時,仍會顯得過於充滿希望與樂觀。

根據《商業內幕》報導,席林認為,隨着企業縮減人事及徵才規模,就業市場人力需求的下降,隨著經濟持續疲軟帶來裁員人數的擴大,失業率會來到5%至7%之高。由於受到高利率的影響,美國勞動力市場3月失業率,已接近兩年來的高點。

席林因此預估,今年年底,當經濟出現衰退之際,股市跌幅可能高達30%,他也以近期股市、加密貨幣等的風險資產上投資呈現上漲趨勢來說,就是一項警訊,認為這即是市場即將下跌所露出的跡象。

我國主計總處7日公布4月消費者物價指數(CPI)年增率1.95%,均低於2%通膨警戒,17項重要民生物資物價平均年減0.16%,更為4年來首度下跌。根據《中國時報》報導,面對4月電價全面調漲,政大金融系教授殷乃平示警,下半年的通膨壓力仍不容忽視,央行作風一向保守,3月先升息半碼,就是對打擊通膨採取預防性的措施。

殷乃平認為,即將進入用電量較大的夏季,民眾6月收到電費帳單,應該會很有感;另中東地緣政治未解、亞洲貨幣面臨貶值等,下半年的通膨壓力仍不容忽視。

