大崩盤來了？美傳奇預測家警告：今年股市將暴跌30％ 因這2因素

▲美國聯準會（FED）主席鮑爾7日釋出「鴿派」立場，加上人工智慧熱潮不退，美股四大指數昨晚繼續大漲。（圖／CTWANT提供）

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隨著聯準會主席鮑爾預估下一步不太可能升息，為美股注入強心針，到底流傳著台股五窮六絕之說，美國金融市場流行著「5月賣股走人」（Sell in May and go away）的諺語，會不會讓股民對5月進入整理期恐懼成真？對此，曾經準確預測「2008年金融危機」的美國傳奇市場預測家席林（Gary Shilling）即提出嚴重警告，要投資人為經濟衰退做好準備，今年股市可能會暴跌30％。

國泰投信認為，今年4月底美股收盤在37,813點，創下2022年9月以來的最差表現，雖市場普遍看好5月行情，但目前美股為波動震盪較大時期，在投資時仍應落實公司基本面，可參考企業ESG表現，揀選出長期報酬率好的標的。

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美國傳奇市場預測家席林（Gary Shilling）向來在市場中，是站在華爾街策略分析師的另一邊看法，多是提出「看跌」，主要是因為他認為很多人面對不利於經濟景氣發展證據時，仍會顯得過於充滿希望與樂觀。

根據《商業內幕》報導，席林認為，隨着企業縮減人事及徵才規模，就業市場人力需求的下降，隨著經濟持續疲軟帶來裁員人數的擴大，失業率會來到5％至7％之高。由於受到高利率的影響，美國勞動力市場3月失業率，已接近兩年來的高點。

席林因此預估，今年年底，當經濟出現衰退之際，股市跌幅可能高達30％，他也以近期股市、加密貨幣等的風險資產上投資呈現上漲趨勢來說，就是一項警訊，認為這即是市場即將下跌所露出的跡象。

我國主計總處7日公布4月消費者物價指數（CPI）年增率1.95％，均低於2％通膨警戒，17項重要民生物資物價平均年減0.16％，更為4年來首度下跌。根據《中國時報》報導，面對4月電價全面調漲，政大金融系教授殷乃平示警，下半年的通膨壓力仍不容忽視，央行作風一向保守，3月先升息半碼，就是對打擊通膨採取預防性的措施。

殷乃平認為，即將進入用電量較大的夏季，民眾6月收到電費帳單，應該會很有感；另中東地緣政治未解、亞洲貨幣面臨貶值等，下半年的通膨壓力仍不容忽視。

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