股票面額「10元→1元」！這公司首季獲利下滑　股價卻飆漲停

▲綠界科技第一季EPS 4.72元，創2021年以來單季低點。（圖／綠界科技提供）

圖文／CTWANT

第三方支付廠商綠界科技（6763）公告第一季財報，營收3.86億元、年增1%；稅後淨利8,678萬元，年減5.6%，每股盈餘（EPS）4.72元。此外，綠界科技也同步公告通過公司章程修改，預計將股票面額由10元變更為1元，以增加股票的流通性，帶動今（8）日股價攻上漲停價426元。

針對首季獲利下滑，綠界科技表示主要受到人事成本增加及投入新業務，因此相關成本支出增加，因此季減19.6%、年減5.6%。

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同時，綠界科技公告董事會通過修改公司章程，將股票面額由10元改為1元，原發行股數為1840萬3913股，更新後總發行股數為1億8403萬9130股，預計6月19日股東會討論通過後，送交主管機關辦理變更登記事宜。

展望今年表現，綠界科技日前曾表示，預計第二季將與兩大開店平台業者結盟，期望擴大電商產業商機；同時將結合大數據、AI應用服務，取得第一手消費動向，進一步優化賣場商品及銷售策略但隨著業務持續拓展。

值得注意的是，金管會公告綠界科技去年代收代付日均餘額將近 20 億元上限，若金額超過就要升格為電子支付，並由金管會監管，預估會帶來額外合規成本。

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