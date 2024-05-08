不列顛船東互保協會損害防阻暨理賠研討會　聚焦紅海保安等議題　

▲前排右三為Wing Wai律師、左三Ilka Beck律師及右一Charles Chong船長與不列顛船東責任互保協會其他講者群；後排左二為該協會駐台專屬聯絡處保達公司總經理羅百合及其團隊。（圖／保達提供）

記者張佩芬／台北報導

英國不列顛船東互保協會(Britannia P&I Club)今(8)日與明日在台北遠東香格里拉國際大飯店連日主辦兩場損害防阻暨理賠研討會, 聚焦船舶行經紅海等武裝衝突地區的保安及租約糾紛等熱門議題，由該協會駐台專屬聯絡處保達管理顧問公司負責協辦。繼去年7月於同地舉辦類似研討會後，今年研討會再次受到航運業界歡迎與踴躍參與。

本次研討會由Britannia P&I Club新加坡分公司損害防阻團隊代表Charles Chong船長以及香港分公司地區主管Wing Wai律師前來主持演說，其他講者包含倫敦總部的Ilka Beck律師、新加坡分公司的Muhammad Mahadir海事公證人、香港分公司的Amanda Cheung 律師、Ingrid Chen律師以及Nicole Tsui 船隊經理。

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演講主題聚焦在國際航運界關切的因航道規劃不當或引航疏失導致重大擱淺事故、貨櫃船失火案件探討、船舶行經紅海等武裝衝突地區之保安及租約糾紛問題、節能減碳風潮下發展使用燃料之相關損害防阻建議，以及如何避免船員在船維修期間受傷、船員死亡及偷渡客案件之理賠處理等保險與法律議題。

▲研討會盛況。（圖／保達提供）

這兩天的研討會總共將近300位海內、外航運界人士踴躍報名參加，出席者來自陽明、萬海、中鋼運通、台航、中油、四維、慧洋、信友、協榮、新健、中租迪和、台塑海運、達和、益航、德秀、能源、藍海、香港泰昌祥、長榮、裕民、運達、光明、中塑、中航、新興等貨櫃船、散裝船與油輪船公司相關業務人員與船員，以及海事保險公證人、保險經紀人等等。

與會者在此機會下針對實務經驗、國際法規發展、最佳實務等議題，進行熱烈討論與交流。這是該協會第十三次於台灣舉辦的海事保險知識分享活動，不僅帶來國際實務的最新資訊，也藉此提供國內外業者交換業務意見的直接平台，希望能為協助航運業者推動海事安全文化做出積極貢獻。