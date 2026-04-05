清明變盤壓力大！近10年4月勝率統計偏低　反成卡位好時機

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股華安

中東戰火與美中角力引發 2026 年地緣動盪，近十年統計台股四月勝率僅五成，高基期下風險更大！兩圖表讓你看清四月、五月行情動向！

2月28日，美以聯軍對伊朗發動「史詩怒火」行動，斬首伊朗最高領袖，伊朗隨即封鎖霍爾木茲海峽，那條承載全球兩成原油、天然氣的關鍵咽喉。然而就在昨日（4月1日），伊朗總統首度釋出停戰訊號，國際局勢出現緩解契機；同時間，FED明確表示，當前進一步升息將對經濟造成負面影響，市場對「通膨→將造成升息」的恐懼大幅緩解，國際股市即時強彈回升。

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儘管三月台股在動盪中「上沖下洗」，但別以為美伊停火後就能高枕無憂。別忘了，川普的對等關稅政策即將屆滿週年，屆時他是否會有驚人之舉？沒人能預料。這就是 2026 年的本質：消息面主導行情，無論多空，波動幅度都將超乎想像。

震盪今年不會只出現一次，三個結構性原因

① 地緣風險未解除

2月28日，美以聯軍對伊朗發動「史詩怒火」行動，重擊伊朗政權核心。隨後，伊朗封鎖了全球兩成原油與天然氣命脈，霍爾木茲海峽。這場衝突並非孤立事件，從美國對委內瑞拉的制裁到如今對伊朗的軍事行動，背後皆隱含著與中國的角力，顯示美中情勢實際上正越發緊張。雖然昨日（4月1日）伊朗總統首度釋出停戰訊號，且 Fed 表態擔憂升息傷害經濟，使市場對通膨的恐懼暫時緩解、國際股市隨之強彈，但這僅是暴風雨中的喘息。

② AI轉換期的系統性陣痛

全世界都在喊AI，但把大語言模型真正導入日常生活、推進邊緣運算落地，這個過程從來不會一帆風順。算力需求暴增→供應鏈緊張→半導體庫存修正→獲利預期下修→股價急殺。AI是長期趨勢沒錯，但短期的導入陣痛今年還會反覆出現，不只一次。

③ 台股高基期結構性震盪

台股三萬之後，多檔個股高基期讓任何利空都被放大，三月期間台股每日震盪平均超過千點！在市場開始偏好追逐報酬（風險），也讓這種情況成為常態。

數據告訴你：台股四月的真相

以下統計加權指數2016年1月至2025年12月。

在全年12個月中，四月的上漲勝率只有50%，是第二容易下跌的月份。加上台股處於高檔，地緣政治與通膨因素下，風險仍不可忽視。

【台股近十年每月漲跌幅機率 2016–2025】

以下為近十年四月份加權指數表現：

2016年：-4.20% 2017年：+0.62% 2018年：-2.40% 2019年：+3.07% 2020年：+13.23%

2021年：+6.91% 2022年：-6.22% 2023年：-1.82% 2024年：+0.50% 2025年：-2.23%

10年四月，5漲5跌，勝率剛好50%。而且跌的時候跌幅明顯，2022年單月跌-6.22%，2016年跌-4.20%。

五月之後：除權息行情啟動，多頭機率大幅回升

歷史數據顯示，每年五月底至七月，台股隨著除權息旺季展開，資金湧入高殖利率個股與ETF，大盤往往呈現明顯的多頭格局。

【勝率統計（2016–2025）】

5月：勝率70%，平均+1.5%

6月：勝率80%，平均+2.0% ★ 全年最強

7月：勝率80%，平均+1.8% ★ 全年最強

相比四月的50%勝率，五月到七月的勝率整整高出20%～30%。這是歷史數據一再驗證的規律。

光是這樣看，今年四、五月就可能出現兩次大波段機會

【第一波段】四月震盪下跌波 → 空單機會

清明節後台積電（2330）法說，市場期待過高，造成期望落空，台股高基期獲利了結壓力、AI股財報落差風險，一旦下跌，跌幅可能較深。

【第二波段】五月底後除權息多頭波 → 多單機會

歷史上五～七月勝率達70%～80%，除權息旺季帶動資金進場，加上若美伊局勢緩解，油價下滑→通膨緩和→市場風險偏好回升→台股反彈多頭。



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