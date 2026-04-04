天公伯請瞄準！豪雨炸裂　中區6水庫蓄水率不到7成

▲把握鋒面雲系，水利署日前在鯉魚潭水庫啟動人工增雨。（圖／水利署提供）

記者陳瑩欣／台北報導

大豪雨狂炸中部，但集水區水庫仍有很大一段進帳空間。經濟部水利署今（4）日上午10點公告全台水庫水情，中區6座主要水庫蓄水率皆不到7成，位在苗栗縣三義鄉的鯉魚潭水庫今日累積降雨高達152.2豪米，較前兩日明顯增加，但水庫蓄水率仍只有28%，尚有進步空間。

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▲豪雨炸裂，但中部地區主要水庫蓄水率與「滿庫」還有一段距離。（圖／記者陳瑩欣翻攝經濟部水利署）

至4月4日上午10點，經濟部水利署公告由北到南主要水庫蓄水情形如下：

北區水庫｜蓄水率

石門水庫：52.9%

新山水庫：96.8%

翡翠水庫：86.4%

寶山水庫：29.4%

寶山第二水庫：23.5%

永和山水庫：39.7%

明德水庫：81.1%

中區水庫｜蓄水率

鯉魚沖水庫：152.2%

德基水庫：55.8%

霧社水庫：21.8%

日月潭水庫：62.4%

集集攔河堰：3.9%

湖山水庫：34.8%

南區水庫｜蓄水率

仁義潭水庫：28.2%

烏山頭水庫：61.9%

曾文水庫：22.8%

南化水庫：41.5%

阿公店水庫：25.1%

牡丹水庫：61.8%