LINE證實正就NAVER持股協商　剔除韓籍理事

▲日本資訊科技業者LINE雅虎公司。（圖／翻攝line-online.me）



文／中央社

日本資訊科技業者LINE雅虎公司今天在年度結算說明會上表示，正就母公司持股問題與韓企股東NAVER進行協商，兼任該公司理事的NAVER產品長也將退出理事會。

韓聯社報導，LINE雅虎（LY Corporation）執行長出澤剛今天在會上說明日本政府就LINE個資外洩問題要求檢討技術及企業資本關係等問題，表示LINE雅虎「強烈要求」母公司進行資本變更。

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出澤剛表示，還沒有任何具體確認事項，但大方向希望軟銀能取得最多持股。這番發言被解讀為希望NAVER將持股出售。

LINE雅虎由日本軟銀（Softbank）及韓國NAVER合資法人A Holdings持股65%，兩家公司分別對A Holdings持股5成。韓媒認為，日本政府藉資安問題向LINE雅虎下達的行政指導，意圖施壓使NAVER放棄對LINE雅虎的經營權。

出澤剛對去年發生的個資外洩問題表達歉意，並表示將逐步結束委託NAVER進行的業務，在技術上從合作關係轉為獨立；同時希望透過經營層與執行層分立，強化經營體系，規劃將外部理事占比從5成提升至67%。

同時，一手推動LINE進軍國際的NAVER產品長（CPO）慎重熩，與軟銀策略長桶谷拓都將退出LINE雅虎理事會，回到原本的工作崗位上。隨著7名理事中唯一的韓國人慎重熩退出，LINE雅虎理事會6月18日起將全由日本人組成，被韓媒視為「抹除NAVER」的第一步。

LINE去年10月發生大規模個資外洩事件，受影響用戶估達到51萬以上，其中包括台灣用戶。調查報告指出，主因部分系統與NAVER Cloud共用，NAVER Cloud先受到駭客攻擊、感染病毒後，LINE雅虎內部系統也遭駭，連帶影響LINE用戶個資外洩。

慎重熩今天也出席說明會，就個資外流事件公開道歉。

LINE在日本、台灣、泰國等都有大量用戶，在日本每月至少使用LINE一次以上的用戶更達到9600萬，被稱為國民通訊軟體。韓國媒體認為，LINE的資本組成問題因此更受日本政府重視。

韓國外交部先前已就此強調「不容許針對韓國企業的歧視措施」的立場，表示會就此確認NAVER方的意見。正在日本訪問的韓國國會科學技術情報放送通信委員會議員趙承來，今天就此可能對韓日關係造成負面影響表達憂慮。

對於這類意見，出澤剛強調，問題不在於韓國企業持股，而是因為LINE雅虎委託業務的外包企業同時也是大股東，日本政府因此要求重新檢討。