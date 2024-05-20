「存不了錢」都有的特徵！　前銀行員眼中3壞習慣會變月光族

▲為什麼存不了錢？月光族總是感覺缺錢用。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者許力方／綜合報導

台股連連創下歷史新高，近年來全民瘋投資「你不理財，財不理你」，日本有前女銀行員就撰文提及，「不良儲蓄人」有三大共同特徵，這些理財習慣導致他們總是「存不了錢」。

根據32歲中本千惠在日本理財雜誌《LIMO》的專文，文中提到，作為一名前銀行員工，她觀察到不擅於存錢的人有三大共同特徵，導致他們感覺總是缺錢用。

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1. 不記帳：

許多存不了錢的人不會管理自己的開銷。如果不記帳支出，將不會知道你的錢都花去哪裡了，當然也無法改進。

她建議，為了控制支出，需要了解固定成本和變動成本間的差異，以幫助你了解自己花了多少錢和花在哪？

2. 為了免運多消費（衝動消費）：

人很容易受到「免運」優惠的誘惑，最終買下了自己不需要的東西。也就是所謂的衝動購物、順便消費，如果有這個習慣，那就很難省錢、存錢。

她建議，衝動購物很難讓人產生對此物的需要，你可能會一次都沒有用過就把這些東西丟掉了，請只要購買你需要的東西。

▲月光族常常習慣「衝動消費」。（圖／資料照）



3. 沒有適當的儲蓄系統：

如果你是月光族，往往會在存到錢之前，就把所有儲蓄花光。

她建議，考慮儲蓄錢，重要的是要有將「剩餘的錢」存下來當儲蓄的想法。透過先確定想存的錢是「本來沒有的東西」，來調整支出，就可以更好的管理錢財，一開始可能會覺得自己支出變少了，一旦嘗試了，就不會感到這麼有壓力了。

最後，作者更提出3點結論建議，第一，善於儲蓄的人會仔細管理每月的收入和支出，要「有系統的儲蓄」；第二，不要因為收入低而放棄，先檢查自己的收入和支出；第三，不擅長儲蓄的人也可以透過日常習慣、思考方式進行微小的改變，變得更懂得儲蓄。