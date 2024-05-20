隆昌印尼廠正規經營沒毛病可找　估投資效益將勝越南

▲外貿協會董事長黃志芳(左)贈送紀念品給隆昌集團印尼國家經理黃冠傑(右)。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／綜合報導

為全球前幾大運動鞋品牌生產機能布料的隆昌集團，也是電子與汽車相關布料供應商，2018赴印尼萬隆設廠，其印尼國家經理黃冠傑指出，公司在印尼正規營運，該罰款就罰款，也藉機改善本身，一切按法規走，已經很多年沒毛病可找，印尼員工善良好管理，但需要教導的時間較長。目前投資效益最高的是越南廠，估計未來會是印尼廠。

黃冠傑上周四(16日)接待外貿協會董事長黃志芳帶領訪問團時指出，集團在中國、越南，印尼都有設廠，下一步要往印度。集團的經驗，中國員工聰明，學得也快，但有些員工會失控；越南員工認真，還很喜歡加班，因為是母系社會，個性較為暴躁；印尼員工善良好管理，但需要耐心多教幾遍，透過SOP管理，績效逐漸顯現，估計今年下半年印尼廠出口量可追上中國區。

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至於中美貿易戰問題，公司還有做歐美等其他國家生意，不是完全受影喜，美國客戶是有加速移轉，讓越南與印尼廠因而增加不少訂單，不過歐美通膨與庫存問題還未完全消除，目前訂單恢復率約八成，估計要明年才會恢復正常。

印尼政府每年1月1日會開出各地薪資，萬隆今年月薪是350萬印尼盾，約7千台幣。印尼政府為避免地方政府各行其事，將外資企業收歸中央管理，但行政效率因而變慢，有些事情問不到窗口，現在還在磨合期。

隆昌做的是品牌，有關ESG方面，公司一直在做努力，以棕梠仁殼減少煤炭用量，也實施工業廢水回收，並將廢料等資源回收再利用，以及投資太陽能光電，期望2025年達到淨零碳排目標。去年10月正式營運的高鐵，為東南亞首條高鐵，也是一帶一路旗艦項目第一條高鐵，連接印尼第四大城萬隆，讓萬隆經濟地位明顯提高；另印尼資源豐富，因為火山多，估計未來地熱也會是該國的一大資源乾淨能源。

隆昌集團於1983年創立於彰化，2008年成立中國廠，2017年成立越南廠，2018年成立印尼廠，隨即成立印尼織造研發中心，並於2022年擴大印尼和越南廠，為國際知名休閒品牌 Adidas、Nike, Reebok、New Balance、Asics、 Brooks、Amor Sports (Salomon & Wilson)、Skechers、Decathlon、The North Face, Under Armour 的供應商。