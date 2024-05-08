ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

青年座談台灣循環經濟　前環保署副署長：轉廢為能是淨零不可或缺的路徑

▲青年座談台灣循環經濟，前環保署副署長：轉廢為能是淨零不可或缺的路徑。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲週三青年日舉行座談，探討「轉廢為能！青年不可不知的循環經濟新視野」。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

對於政府刻正推行的「轉廢為能」與SRF（固體回收燃料）議題，前環保署副署長、律師詹順貴8日表示，轉廢為能不僅是循環經濟的核心，也是台灣邁向淨零目標不可或缺的路徑之一，與環境部要挑起重責，為了更好的生活，大家都要站出來支持好的政策。談到廢棄物何去何從，中華民國工業區廠商聯合總會執行副秘書長許文龍也表示，大部分的工業區都是傳統產業，就產業界的立場，希望SRF廠能夠大量的設置，才能解決廢棄物去化量的問題。

Y’s Day「週三青年日」8日晚間舉行青年座談，探討主題為「轉廢為能，脫離魯蛇！青年不可不知的循環經濟新視野」，詹順貴與許文龍是在這場座談會中，做上述表示。同場受邀的專家學者，包括台灣公共策益召集人董思齊、台灣海洋大學法政學院教授江雅綺、台灣教授協會會長陳俐甫、光宇工程顧問股份有限公司執行長張國鑫，以及台灣環境規劃協會理事長趙家緯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

座談會主持人台灣海洋大學法政學院教授江雅綺開場指出，「轉廢為能」是公正轉型的重要一環，我們需要了解政策規劃、產業心聲、消費行為和企業決策，從生活中觀察思考，才能充分了解其中玄機，掌握「垃圾變黃金」的趨勢發展。

詹順貴表示，他個人完全支持「轉廢為能」，這不僅是循環經濟的核心，也是台灣邁向淨零目標不可或缺的路徑之一，不過，前提是要有適度的分類、品質、污染防治、選址與總量等規範。

詹順貴也提醒，「轉廢為能」的本質既然是廢棄物，經濟部與環境部絕不能以資源化、產品化為由就完全放任不管甚至推卸職責，這只會讓原本值得推動的政策變得窒礙難行，「轉廢為能是個好的政策，但現在為什麼會被污名化？」他呼籲，經濟部與環境部要挑起重責，為了更好的生活，大家都要站出來支持好的政策。

▲青年座談台灣循環經濟，前環保署副署長：轉廢為能是淨零不可或缺的路徑。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣海洋大學法政學院教授江雅綺。

▲青年座談台灣循環經濟，前環保署副署長：轉廢為能是淨零不可或缺的路徑。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲前環保署副署長詹順貴。

▲青年座談台灣循環經濟，前環保署副署長：轉廢為能是淨零不可或缺的路徑。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲中華民國工業區廠商聯合總會執行副秘書長許文龍。

中華民國工業區廠商聯合總會執行副秘書長許文龍表示，循環經濟是跨領域的新興行業，針對每年增加4億噸的塑膠廢棄物，最新「轉廢為能」的方式竟是透過生化科學家培養的細菌來分解塑膠，顯示各種專業都可能有助於推動循環經濟。此外，許文龍亦提倡「再利用」和「租賃共享」，這不僅是循環經濟的重要支柱，也蘊含無窮的創業商機。

對於現場青年關心焚化爐老舊與是否應增設的問題，許文龍也已在工業區第一線的觀察反應廠商心聲指出，就產業界的立場，大部分的工業區都是傳統產業，希望SRF廠能夠大量的設置，才能解決廢棄物去化量的問題

台灣環境規劃協會理事長、國發會公正轉型委員趙家緯直言，循環經濟就在你我身邊發生，例如人人都擁有的T恤、球鞋和筆記型電腦，皆含有相當比例的循環材料，因此，每位消費者都需要關心並督促企業的環保進程。另外，他也指出，近6成的溫室氣體和4成的空氣污染，都是來自消費性商品的生產過程，因此，我們「每個消費行為的改變，都可能逆轉氣候危機」。

▲青年座談台灣循環經濟，前環保署副署長：轉廢為能是淨零不可或缺的路徑。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣環境規劃協會理事長趙家緯。

▲青年座談台灣循環經濟，前環保署副署長：轉廢為能是淨零不可或缺的路徑。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲光宇工程顧問股份有限公司執行長張國鑫。

光宇工程顧問股份有限公司執行長張國鑫分析，台灣人平均每年製造1公噸的廢棄物，但焚化爐無法滿足持續增長的需求，事業廢棄物的處理費用又節節高漲，讓廠商非常頭痛。張國鑫說，我們不能只聚焦出口成長、投資金額增加，卻對隨之而來的事業廢棄物視而不見，這個問題需要政府、產業和所有民眾正視，循序漸進，「轉廢為能」。

台灣教授協會會長陳俐甫表示，近年來台灣除了用豬糞尿做為沼氣發電及氫能來源，也已經開始發展將可燃之垃圾轉換成SRF新興的產業，以循環經濟政策來看，把拉圾化成資源是進步社會公民需有的知識，這也是一個具有未來性的研究與產業方向，除了物質本身回收再利用外，回收的垃圾經過化學或物理轉化成為其他能源或原料也是可以代替原本需要的資源。

▲青年座談台灣循環經濟，前環保署副署長：轉廢為能是淨零不可或缺的路徑。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣教授協會會長陳俐甫。

▲青年座談台灣循環經濟，前環保署副署長：轉廢為能是淨零不可或缺的路徑。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣公共策益召集人董思齊。

台灣公共策益召集人董思齊表示，目前各國紛紛宣示將於2050年前達到「淨零碳排」的成果，而台灣在面對這樣的目標，應該側重在「轉廢為能」的技術上，如此可以有效減少碳排放，並實踐循環經濟，從而推動永續發展。

董思齊指出，循環經濟中的轉廢為能的案例如固體回收燃料（SRF）還可進一步回收資源物（金屬、塑料），成本不高，也符合循環經濟政策，同時也解決台灣部分縣市例如南投垃圾無處可去的問題，但如同許多新政策在各界不了解的情形下甚至誤解常常造成推動的困難，例如桃園市政府宣布，廢止3家SRF廠專案入園的同意，就引起了廣泛的討論。

他認為，這顯示在推動的過程之中，更應該多與利害關係人溝通以及完善的制度設計與規範，讓民眾安心，才更能落實聯合國永續發展目標（SDGs）與淨零轉型。重新思考產品生產及使用方式非常重要，我們應該摒棄「用完就丟」的消費主義思維，以「循環」為核心發展一種永續、共贏的經濟運作模式。同時，他也鼓勵現場青年朋友，只要年輕人都能理解公正轉型的精神，就能不僅是參與轉型進程，甚至能主導政策制定，共同面對即將到來的挑戰。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電下周再衝一波？ADR收盤創新高　外媒曝200美元時機點

台積電下周再衝一波？ADR收盤創新高　外媒曝200美元時機點

台積電（2330）公布4月營收年增近60％達2360.21億元，寫下單月次高紀錄，加上公布調高季配息至每股4元，激勵台積電ADR周五上漲4.53％或6.47美元，收在149.26美元，創歷史新高，換算現股約967元；外媒更喊台積電ADR目標價上看200美元、換算現股約1296元。

2024-05-11 10:41
月月配ETF買氣大退燒！00940人數首見衰退　3檔不到3萬人

月月配ETF買氣大退燒！00940人數首見衰退　3檔不到3萬人

本周2檔月月配ETF新上市掛牌，難逃破發命運，連帶使得ETF買氣往下墜，根據集保中心統計，7 檔月月配ETF、具指標性元大台灣價值高息（00940）自上市掛牌以來，受益人數周周增，但本周首見衰退，人數也一直無法跨至百萬人，另有3檔人數不到3萬人。

2024-05-11 11:33
姊弟共有土地！地價稅差4倍　稅務官員解惑「房地非屬同一人」

姊弟共有土地！地價稅差4倍　稅務官員解惑「房地非屬同一人」

新竹市怡君的父親日前過世，她與弟弟繼承父親名下同一筆土地，各持分1/2，同時向稅務局申請按自用住宅用地優惠稅率課徵地價稅，卻只有弟弟的申請被核准，怡君覺得很疑惑，於是向納保官申請諮詢。

2024-05-11 14:22
00940換股卡位大戰！　一表看本周投信搶進10檔

00940換股卡位大戰！　一表看本周投信搶進10檔

元大台灣價值高息（00940）預計在下周五（17）日盤後公布成分股更換，市場估計下周進入換股高峰，市場「猜猜樂」，投信法人吃豆腐搶先卡位，根據統計，這一周（5/6~5/10）投信買盤集中在中信金（2891）、聯電（2303）與陽明（2609），買超張數破2萬。

2024-05-11 13:40
金融股獨強並非好事！　史上經驗看「暴風雨前寧靜」

金融股獨強並非好事！　史上經驗看「暴風雨前寧靜」

從過去類股走勢，找到市場出現危險訊號！從過去金融指數、電子指數、加權指數走勢中，找出走勢規律，市場後續務必注意，電子指數是創高還是做頭？

2024-05-11 06:00
韓國大力蓋晶片廠　美報告：2032年產能超越台灣

韓國大力蓋晶片廠　美報告：2032年產能超越台灣

根據韓國媒體The Korea Herald報導，美國週四發布的報告顯示，預計到 2032 年，韓國的半導體產量將佔全球半導體產量的近20%，達到歷史最高水準，超越台灣。

2024-05-11 06:00
航運金融發威！一表看6檔ETF刷新高　00878、00918帶頭衝

航運金融發威！一表看6檔ETF刷新高　00878、00918帶頭衝

航運股、金融股連袂發威，國泰永續高息（00878）、大華優利高填息30(00918)等6檔台股ETF表現也相當精采。同步創新高。其中00878連2個月繳出「創天價」成績單，00918更因本周兩個交易日刷新天價，單周表現也獲封猛打賞，市場持續關注衝高後續航表現。

2024-05-11 00:02
紅海危機加天候等因素塞港問題浮現　船方給空櫃看獲利貢獻度

紅海危機加天候等因素塞港問題浮現　船方給空櫃看獲利貢獻度

紅海危機造成貨櫃船繞道好望角，船隻彎靠港口改變，航程拉長，增派的船舶尺寸不一，加上天候等因素，造成船期延誤，另一方面船公司為穩定或拉升運價實施抽減航班措施，造成到港船隻減少，進而產生缺櫃問題，現在船公司已經根據獲利貢獻度在分配貨櫃，攬貨業擔心這樣下去，疫情期間出現的買艙費會再度出現。

2024-05-11 02:57
聯電股東注意！咖波杯領取「倒數六天」　錯過就要親赴開會領取

聯電股東注意！咖波杯領取「倒數六天」　錯過就要親赴開會領取

人氣暴棚的聯電股東會紀念品「咖波永續隨行杯」自5月2日開領後，已經吸引超多股民爭相搶領，不過尚未領取的股東要注意期限了，按照聯電紀念品領取方式，如果以委託出席股東會之股東想領紀念品，徵求期間只有到5月17日為止，股東們可要把握最後一周時間，早日前往徵求事務地點領取。

2024-05-12 06:00
長榮前10大股東！張國華兒子首入列　00919居第二

長榮前10大股東！張國華兒子首入列　00919居第二

長榮海運（2603）將於5／28召開實體股東會，前10大股東也出爐，與去年相比，老大張國華兒子首入列，一家三口持股比例達15.54％，與去年6.93％相比大幅成長，顯見大哥已完全掌控海運布局；此外，群益台灣精選高息（00919）持股達6.19％，位居第二大股東。

2024-05-12 06:00

讀者迴響

熱門新聞

離開餐飲業「當豪宅保全」月薪45K　他卻喊後悔

姊弟共有土地！地價稅差4倍　稅務官員解惑「房地非屬同一人」

科技七雄CEO近期狂售股票逾51.9億

台積電「萬年32」不想升！老婆不解　驚人年薪曝光

金融股獨強並非好事！　史上經驗看「暴風雨前寧靜」

2024中信女子公開賽逾9000人次進場觀賽　中信女將拿下二、三名

長榮前10大股東！張國華兒子首入列　00919居第二

聯電股東注意！咖波杯領取「倒數六天」　錯過就要親赴開會領取

00940換股卡位大戰！　本周投信法人買超前十大

達美西雅圖航線與台灣距離最近　當日可轉飛30多個美洲航點

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

楊丞琳高音挑戰《歌手2024》　緊張失常：跟我平時差得很遠

新北一家三口滅門「棉被包遺體」　姊姊崩潰：最近有吵架

坤達16蹲跳到扶牆…KID：我來數！　全體模仿潘若迪「牙齒超白XD」

R哥鞠躬道歉「本是好意」　　強調：假鈔全是培根發的

坤達16蹲跳到扶牆　KID：我要數看看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366