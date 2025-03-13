紅海危機再起　貨櫃三雄勁揚、陽明漲逾4％

▲陽明海運。（圖／港務公司提供）

記者廖婕妤／台北報導

紅海危機捲土重來，胡塞組織宣布將重啟攻擊行動，鎖定經過紅海海域的以色列船舶，恐將再度掀起貨櫃運價漲價潮，貨櫃三雄今（13）日股價開高，其中陽明（2609）挾帶配息高殖利率話題，早盤漲逾4％，長榮（2603）及萬海（2615）也漲近2％。

去年紅海危機造成海運貨櫃運價大漲，進一步推升貨櫃三雄的獲利衝高，但由於以哈停火協議談判持續膠著，航商重返紅海仍充滿不確定性，目前大多持續繞行好望角；如今傳出胡塞組織將對經過紅海的以色列船舶重啟攻擊行動，使得航商重返紅海更加遙遙無期，也預計將再掀起一波運價漲價、搶艙潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貨櫃三雄今股價開高，其中，陽明昨宣布去年每股賺18.38元，擬配息7.5元、殖利率逾10％，激勵早盤一度漲逾4％至76元，開盤半小時成交量就將近3萬張；長榮則將在今日下午董事會公告去年獲利及配息政策，外界也看好高殖利率題材，連續多日吸引買盤進場卡位，早盤也一度漲近2％至233元。

至於萬海是貨櫃三雄中最先公布獲利及配息，去年每股雖然賺了16.89元，但為考量公司長期營運及資本支出，以及因應未來景氣變化，因此僅配息3.5元、配發率僅2成不如市場預期，但今仍因紅海危機再現題材，早盤一度漲近2％至82.6元。