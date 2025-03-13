台塑新智能再砸400億建二期電芯廠　目標上看10GWh

▲台塑新智能董事長王瑞瑜。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／彰化報導

台塑（1301）集團旗下台塑新智能，投資上百億元打造彰濱工業區台塑尖端能源2.1GWh電芯及模組廠正式完工量產，董事長王瑞瑜指出，未來5-9年將投入400億元建設二期電芯廠，預計最快今年Q4至明年Q1開始進行相關設計。

王瑞瑜表示，一座成功的工廠將推動下一座工廠的建立，未來5到9年，台塑新智能預計投入超過400億元，分階段建設二期電芯廠、殼體廠、金屬加工處理廠、模組廠及正極材料廠，擴大電池國產化規模，打造更完整、深厚、穩固的新能源產業鏈，延續台塑企業在石化產業鏈的扎實競爭力。

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王瑞瑜指出，台灣對於電芯的需求，到2030年會超過10-13GWh，整個市場量能很大、全球需求更上看300GWh，會依照台灣跟全球需求進行規劃，盡快把相關規格鎖定，預計今年Q4至明年Q1要開始啟用相關設計。

台塑新智能在全台建置13個儲能案場，目前完工及建置中的總容量為158.1MW／461MWh，應用模式擴及光充儲、併網型光儲、用電大戶、錶後儲能、EdRed、dReg、Sreg，其中，最大規模就位在彰化儲能案場，總容量為100MW、350MWh。

國際化佈局方面，台塑新智能在台灣及韓國有研發基地，並在台灣及美國德州廠進行生產，最後銷往台灣、越南、印尼、日本、美國等國家，未來也會有更多東南亞的客戶進來，完整供應鏈佈局。