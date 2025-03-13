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台塑新智能全台最大彰濱電芯廠完工量產　力拚今年損益兩平

▲台塑新智能董事長王瑞瑜、總經理劉慧啓。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台塑新智能董事長王瑞瑜、總經理劉慧啓。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／彰化報導

台塑（1301）集團旗下台塑新智能，投資上百億元打造彰濱工業區台塑尖端能源2.1GWh電芯及模組廠，正式完工量產，目前已接獲大規模儲能系統訂單，訂單能見度看到明年上半年，也將陸續出貨電動車用電芯，力拚今年達到損益兩平。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，全球儲能與電動車產業持續成長，台塑新智能2023至2024年建廠期間，同步與業界緊密交流，提前掌握市場動態與訂單，確保建廠、量產、出貨無縫接軌；目前已確認出貨規模涵蓋100MW／350MWh大型儲能案場、電動大巴量產電池包與電動物流車測試電池包等，更憑藉台灣國產優勢搶占全球AI商機，成功研發美國資料中心專用UPS電池系統，強勢進軍AI市場。

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彰濱電芯及模組廠整合台塑企業核心技術與資源，從電芯8大製程「合漿、塗佈、輥分、切捲、組裝、烘烤、注液、化成」到最終模組封裝與出貨，全程高度自動化。

台塑新智能總經理劉慧啓強調，安全與品質是彰濱電芯及模組廠重中之重，廠房結構採用1703支深達27公尺的基樁，可耐受6級地震，電芯產線嚴格控管「粉塵、毛刺、水分」3大關鍵，設立「潔淨、溫度、濕度、安全、效率」全方位5大管制，核心區域無塵等級比照半導體標準，全廠維持全天候恆溫、濕度控制於0.5至2%以下，並設置防爆水箱與51道充放電流保護機制。同時，藉由AGV無人搬運車及機械手臂等自動化物流系統，大幅提升生產與營運效率。

劉慧啓指出，台塑新智能產品涵蓋儲能、電動車及UPS電池系統，其使用電芯均具備高能量密度與長循環壽命，為台灣建立先進、安全、穩定的電芯供應鏈。面對全球減碳趨勢與新能源轉型時刻，彰濱電芯及模組廠將成為台灣新能源產業發展的重要基石。

關鍵字： 台塑新智能彰濱工業區電動車電池AI

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