陳立武睽違7個月重返英特爾　去年閃辭3大理由曝光

▲英特爾宣布任命前董事陳立武 (Lip-Bu Tan)為新任執行長 。（圖／翻攝英特爾官網）

記者陳瑩欣／台北報導

英特爾（Intel）董事會於美國時間（12）日宣布，將任命前董事陳立武為第4任執行長，該任命將於3月18日生效。有趣的是，被視為Intel「救世主」的陳立武去年8月以3大理由閃辭該公司董事，當時Inel一度承受「沒救了」的評價。

《路透社》等外媒報導，陳立武去年8月閃辭英特爾董事一職，主要是對公司人力過剩、官僚文化與AI策略落後等3大特點感到挫折。

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當時英特爾全球員工數接近12.53萬人，超過輝達和台積電（2330）總和。陳立武認為這樣的規模過於龐大，主張應大幅裁減，特別是對工程貢獻不大的中階主管。

現年65歲的陳立武同時認為英特爾的官僚體制阻礙了伺服器和桌機晶片部門的進步，導致自滿和缺乏競爭力的文化，偏離了公司創辦人葛洛夫所倡導的「唯偏執狂得以倖存」精神。

而在人工智慧領域部分，陳立武認為英特爾錯失了多次機會，例如2018年未能收購OpenAI的部分股權。陳立武對此表示憂心，認為公司在AI方面的策略落後於競爭對手。

陳立武在接任CEO後首封員工信中承諾「將努力恢復英特爾作為世界一流產品公司的地位，並將打造為世界一流代工廠。」

陳立武指出，英特爾擁有強大且差異化的運算平台、龐大的客戶安裝基礎和強大的製造足跡，「隨著我們重建製程技術路線圖，這些足跡日益強大，」陳立武說：「我渴望加入公司，並以整個英特爾團隊一直在做的工作為基礎，為我們的業務定位未來。」