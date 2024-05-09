散裝航運大好股價卻開高走低　只能靠基本面討回公道

▲海岬型船昨晚現貨市場日租上漲2501美元，單日漲幅9.31%。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

散裝船運市場未來三年都看好，近日市場運價飆升，昨(8)日股市開盤，新興(2605)、裕民(2606)、中航(2611)、台航(2617)早盤一度攻上漲停，卻開高走低，讓寫報導的記者不知如何寫下去，長期追蹤航運類股的投顧資深研究員坦言很傻眼，只能說是投資人對航運了解不夠，信心不足且偏好電子股，將來要靠基本面討回公道。

昨晚波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)上漲120點，指數來到2203點，累計6個工作日上漲30.82%，其中帶頭上漲的海岬型船日租是從17,253美元漲到29,365美元，漲幅70.20%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有分析師認為，市場運價漲漲跌跌，散裝船運景氣還是要看中國大陸經濟復甦狀況，對此業界資深高階指出，大陸今年估計鐵礦砂進口量持平，穀物等其他民生必需品採購不會少，而今年出現AI與電動車兩大吃電怪獸，加上印度嚴重缺電，煤炭需求大增；另中國大陸今年鋁礬土進口量估計高達1.6億噸，自西非投資的鋁礬土礦場回運鋁礬土，水運航程高達50天，較從澳洲進口的的鋁礬土多了35天航程，對於散裝船運市場也是一大利多。

最關鍵的是供需狀況，Clarksons估計，2024~2026年散裝航運產業運力供給年增速將不超過2%，行業供給秩序健康。另雙運河危機與國際海事組織(IMO)減碳新規，都有壓低船隻周轉率。

實際上散裝船航行雙運河比例不高，一旦雙運河危機解除，對散裝船影響不大，但是紅海危機解除後卻會是加薩戰後重建的開始，包括俄烏戰爭也是一樣，擁有高比例節能船隊的裕民(2606)與慧洋-KY(2637)，船隻現在都已被搶租一空，戰後重建展開時，將會是一船難求。

今年多數散裝船公司營收獲利估計都會有高成長，而多家公司都採取高股息政策，業界認為，到了7、8月散裝船運市場到底有多好就能看得更明白，估計高股息ETF屆時也會投資營運績效良好的散裝船公司股票，相關公司股價受短線投資者或是短進短出的外資影響就會小很多。