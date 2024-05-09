快訊／鴻海飆175元寫16年新高！　開盤30分鐘成交量達4.3萬張

▲鴻海9日以169.5元開出，一度漲幅達3.24%，站上175元寫新高紀錄。圖為鴻海董事長劉揚偉。（圖／鴻海提供）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海（2317）9日開盤以169.5元開出，一度漲幅達3.24%，站上175元寫新高紀錄，正於174元來回迴盪，受投資人矚目，開盤30分鐘成交量達43,500張。

「175元的鴻海好久不見！」投資老手說，鴻海上次收盤出現175元的價格，已是2008年8月12日的事情，走了近16年的歷程如今重返光榮。

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受惠於輝達「超級運算怪物」晶片GB200，不少外資法人點名相關焦點股，其中，以鴻海的關注度最大。

值得注意的是，鴻海4月營收已開出不錯成績，加上基板、AI伺服器、交換器、液冷等方案，美系外資看好鴻海後市動能，可望推升AI相關營收占比達10%，有機會明後年達16%至17%，拉升長年的整體獲利，因此目標價從172元上調至201元。

此外，蘋果也已開始建構搭載M2 Ultra晶片的AI伺服器，而這項產品由鴻海集團旗下富士康組裝。

在AI浪潮下，鴻海「從存股變飆股」。鴻海創辦人郭台銘曾立下「鴻海股價不到200元不退休」的承諾，這也意味著，多數投資人也正等著看鴻海目標價有機會來到200元。