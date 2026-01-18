ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台灣虎航舉行今年首次客艙組員初試　2.5%錄取門檻吸引逾千名應試者

▲台灣虎航。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台灣虎航。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

看好2026年旅遊市場將持續成長，以及新一代機隊與航點的持續擴張，台灣虎航（6757）17日舉行2026年首場客艙組員招募初試。本次招募共預計錄取60名生力軍，自去年底開放報名以來，短短兩週便吸引近2,400名懷抱航空夢的優秀人才投遞履歷，經初步書面資料篩選後，今日約有1,200名應試者進入初試階段，爭奪僅有2.5%的錄取門檻，競爭狀況相當激烈。

虎航表示，初試現場中，應試者首先須進行脫鞋摸高測試，接著進入團體面試。面試過程除了要求考生朗讀中、英文短文以評估語言口條與台風穩定度外，考官也特別觀察求職者在團體互動中的抗壓性與臨場反應。台灣虎航表示，客艙組員是第一線傳遞公司企業形象的關鍵，除了基本的語言能力，更期待選出性格開朗、具備團隊精神的虎寶虎妞。

台灣虎航致力營造優質的工作環境，自今年1月1日起，公司正式實施「每年7日福利補休假」制度，在法定特休與國定假日外，額外提供7天福利補休；且因應國定假日出勤，薪資將加倍發給並提供1日補休。相信透過更友善的休假機制，讓員工能平衡工作與生活，以最佳狀態投入任務。台灣虎航深信，唯有幸福的員工，才能提供最具熱情的服務。透過制度優化與福利加碼，希望能吸引更多對航空業有熱忱的青年才俊加入台虎大家庭。

通過初試的應試者，後續仍有複試，屆時考官將針對個人特質、團隊合作精神及服務意識進行更深入的評核。錄取者預計於今年5月起分梯次陸續報到及受訓，經過為期約8週的地面及空中專業訓練後，即可正式成為台灣虎航的客艙組員，與台灣虎航一同為更多旅客打造精彩的旅程。

台灣虎航作為我國第一且唯一的低成本航空公司，現行航網布局綿密，航點遍及日本、韓國、澳門、泰國及越南，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。隨著日前甫公布「領航四部曲．定義新飛行」的發展願景，配合第三代機隊引進的持續成長運能需求，預期也將持續辦理機組人員招募。

