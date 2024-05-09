7檔高息月配ETF較勁！一表看掛牌首秀　00940、00944破發作收

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

高息月月配ETF掛牌首日兩樣情！群益科技高息成長（00946）、野村趨勢動能高息（00944）今（9）掛牌，00944以14.87元破發價作收，失守15元發行價，收在14.87元，與元大台灣價值高息（00940）成為今年掛牌首日收盤價無法站穩發行價的難兄難弟。

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▲7檔台股月配ETF掛牌首日表現，可點圖放大。（資料來源：CMoney、圖／ETtoday新聞雲製表）

至於00946在市場買盤支撐下，終場成功力守10元發行價，與統一台灣高息動能（00939）是「唯二」掛牌首日收盤價沒破發的商品。

觀察今日台股市場成交狀況，00946群益科技高息成長爆大量，以近20萬張空降台股成交王，00944也有近5.4萬張的成交量。

財富管理專家表示，台股高息ETF產品多元，成分股篩選方式也持續精進，有別於多數高股息ETF投資範圍以全產業為主，00946聚焦於科技產業，並從中選出成長性與股息配發能力俱佳的科技高息股。

00946是第一檔將外資認同度納入考量的ETF，因能獲得外資青睞並長期持有的科技股勢必在企業體質、競爭力與獲利成長性等面向都獲得專業外資機構的認可，形同為選股品質多加一層把關，而在高息股的篩選方式上，也以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或已除息的個股，以力求精準高息，可說是更能有效掌握科技成長趨勢，也同步擁有高息來源，市場也期待00946能複製00929的成功經驗。

00946昨天也公布完整成分股名單，前十大持股分別為鴻海10.99%、聯發科9.01%、聯詠8.76%、日月光投控8.38%、聯電7.93%、瑞昱7.72%、世界3.75%、瑞儀3.36%、漢唐3.2%$，以及力成2.98%。