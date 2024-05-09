雄獅單季本業獲利創新高　Q1每股賺3.49元

▲雄獅集團董事長王文傑。（圖／雄獅提供）



記者廖婕妤／台北報導

雄獅（2731）今（9）日公告Q1財報，Q1合併營收為59.4億元，年增81％， 淨利歸屬於業主權益為3.25億元，年增250％，EPS為3.49元，再創單季本業獲利新高。此外，4月合併營收為23.7億元，年增53％，累計前4月合併營收為83.2億元，年增72％。

雄獅表示，隨著航空公司東南亞、東北亞及歐洲航班幾近全面恢復，美加紐澳長線航班亦逐步回溫，國外團體旅遊需求持續熱絡；受惠寒假、春節連假和日韓櫻花季，郵輪旅遊亦呈現滿載，都對今年Q1與4月營收挹注正向動能。

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雄獅指出，疫情期間與國際供應商維持良好互動，有助於維持良好的元件議價空間，及疫情後國人願意支付更高旅遊預算，加上日幣持續走貶，都推升Q1毛利率再度走揚至17％，較疫情前毛利率增加約5％，另公司採權益法投資公司亦繳出亮麗獲利，依比例認列其投資利益超過3100萬元。

展望後市，Q2營收持續暢旺，各家航空業者於Q2起陸續擴張北美航線，使得北美機位供給大幅增加，赴美旅遊漸夯；泰國亦宣佈延長台灣旅客赴泰免簽證措施6個月，可望增加觀光商機。

此外，今年將聚焦部分較高毛利的旅遊產品，同時提高行程規格，包裝旗艦型商品，以及搶先佈局季節旅遊需求，如取得市場獨家稀缺元件，與提前運作季節包機等，期以為整體營收持續挹注動能。