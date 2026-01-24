記憶體大浪　謝金河：美光再壯大有助台灣二大效益

▲美光的第二輪注資將關注範疇更廣的深度技術創新。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今（24日）在臉書以「新地緣政治下，美光有新角色」為題發文指出，美光的記憶體在台灣生產比重超過6成，未來還會再提升，台灣可以協助美光再壯大，迎頭趕上海力士、三星，美光也可以幫助台記憶體廠再收級，同時也有助於縮小台韓逆差，這是台美合作另一個起點。

以下是謝金河臉書內容：

[廣告]請繼續往下閱讀...

這一波記憶體大浪，前台積電董事長，現任美光董事的劉德音在美光股價大漲至350美元左右仍用自己的錢加碼美光的股票，這個動作引起市場關注！

美光在去年這個時候，股價只有61.54美元，23日狂奔到412.43美元，市值跑到4498億美元，在南韓海力士，三星形成的HBM三足鼎立中，美光的角色最值得注意！

今年川普活捉馬杜羅，然後是伊朗衝擊，再到格陵蘭，這幾天在達沃斯論壇，川普當著加拿大總理卡尼的面，提醒他加拿大的安全要靠美國保護！在川普的新全球戰略中，突然跑出兩個人來插隊，一個是卡尼，一個是李在明！川普不可能對李在明和習近平用小米手機玩自拍沒有感覺！

接下來朝鮮半島可能會有一些新的變化，而在市場最搶手的HBM，目前海力士占57%，三星22%，美光21%，美光如何逆轉現在的局面？台灣和美光的合作，愈來愈重要。最近黃祟仁把力積電銅鑼P5廠以18億美元賣給美光，看起來這是一個重要的交易。

美光在2016年併下華亞科67%股權，台塑也在換股中取得美光5.02%股權，如果台塑都沒有賣？現在值萬金！美光取得華亞科後開始加碼台灣投資，如果大家到台中后里可以看到美光非常壯觀的廠房。

到目前為止，美光的記憶體在台灣生產比重超過六成，可能加到八成，美光在台灣投資的金額超過1.1兆台幣，是投資台灣最大的外資，在台美合作的路上，台灣可以恊助美光再壯大，可以迎頭趕上海力士，三星，台灣也可以利用這個機會協助南亞科，華邦在記憶體的升級，這是台美合作另一個起點！

