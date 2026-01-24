輝達董事會異動！1董事任職10年辭職　手握持股市值逾8億

▲NVIDIA輝達。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

輝達(NVIDIA)周五向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，擔任董事達10年的史丹佛大學工程學教授Persis Drell已於周三正式辭職；根據最新的持股報告，Drell持有近14.3萬股輝達股票，價值約2600萬美元（約折合8億2000萬台幣）。

根據《CNBC》報導，輝達表示，70歲的Drell辭職是為了追求「新的職業機會」，而不是因為與公司或任何與公司運營或政策相關的事項存在分歧。

曾任薪酬委員會成員的Drell是自美國太空總署前太空人、資深科學領袖Ellen Ochoa在去年6月辭職以來再次離職的輝達董事會成員。目前董事會共有10名董事，包括執行長黃仁勳。

根據最新的持股報告，Drell持有近14.3萬股輝達股票，價值約2600萬美元。該公司年報顯示，她去年(2025年）在輝達的工作收入約為34.4萬美元，其中包括近25.9萬美元的股票獎勵。

自2015年底以來，輝達的股價上漲了超過22000%，憑藉著人工智慧（AI）的蓬勃發展，該公司已成為全球市值最高的公司。Drell去年出售了約4萬股股票。

輝達在美股23日以上漲2.83美元或1.53%、187.67美元作收，市值4.56兆美元。





