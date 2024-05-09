漢來美食Q1每股賺4.73元創新高　4月營收年增6％

▲漢來海港。（圖／漢來美食提供）

記者廖婕妤／台北報導

漢來美食（1268）今日公布今年Q1財報，Q1營收為16.79億元，季增28%、年增30%；稅後淨利為2億元，季增近5倍、年增57%；EPS為4.73元，寫下單季歷史新高；另同步公告4月營收為3.86億元，月減21%、年增6%；累計前4月營收為20.66億元，年增24%。

漢來美食表示，Q1主要受惠農曆新年消費需求提高、宴會廳企業尾牙春酒旺季開出場次較以往成長許多，及台北漢來大飯店館內餐廳去年Q4加入營運後產能到位開始獲利，在展店效益及餐飲需求暢旺的帶動下，持續挹注營收成長動能。

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漢來美食指出，Q2雖為傳統淡季，但從旗下餐廳訂位情形來看，母親節仍為聚餐需求高峰，加上端午節粽子送禮市場擴大，旗下餐廳今年持續推出多款粽子組合，銷售目標訂在1.5萬組，營收上看1500萬元、成長近20％，衝刺淡季營運動能。

展望後市，漢來美食持續推進展店計畫，其中「溜溜」酸菜魚4月於桃園中壢開出北台灣首店，下半年規畫再進駐南紡購物中心及遠百竹北店開出2家，今年營收有望倍增。另一人氣品牌「上菜」片皮鴨專賣店7月則將進駐高雄統一夢時代，開出該品牌第3家分店。

不過，受到缺工問題影響，漢來美食原定在台北漢來大飯店開出的高價鍋物及牛排館，已決定委外經營，目前已有洽談對象，最快可在Q4開幕。原預計年底進駐大巨蛋SOGO CITY的「島語」自助餐，預計在明年Q3後開幕。

此外，配合漢神百貨2025年Q4台中洲際棒球場將開出大型購物中心，漢來美食亦將有多支品牌進駐，齊力拓展北台中市場。