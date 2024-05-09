台南熱帶水果採洽會結合產地參訪　吸引7國14位重要買主

▲洽談會現場展示台南熱帶水果及加工品，相當精彩及豐富。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣的環境及氣候適合產出高品質的水果，為協助我國熱帶水果及相關農產加工業者行銷國際，今(9)日由農業部、台南市政府、經濟部國際貿易署與外貿協會共同舉辦「2024年台南熱帶水果及加工品國際採購日」，邀請日本、韓國、新加坡、馬來西亞、澳洲、美國、加拿大等7國14位買主來台與我37家供應商進行115場次一對一洽談。

現場特別陳列芒果、香蕉、火龍果、番石榴、木瓜及荔枝等台灣熱帶明星水果，讓買主紛紛大讚台灣水果品質優良，未來將以開拓高端消費市場為目標與台灣合作。另主辦單位安排明(10)日實地參訪台南芒果產地及工廠，預期可提升國際買家下單機會。

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台灣的熱帶水果如芒果、鳳梨經由多年的國際市場行銷經營，已有高知名度及好口碑，本次透過外貿協會積極邀請國際專業買主來台，主要採購品項包含如芒果、鳳梨、香蕉、荔枝、文旦、芭樂等生鮮熱帶水果，另對冷凍水果、無添加果乾亦有需求。

重要買主包括韓國最大的專業水果進口批發JINWON、新加坡世界級專營生鮮農產貿易商PRIME MART、澳洲已有進口台灣芒果之最大進口批發商AQUA STAR、日本70多年之食品進出口貿易商DAH CHONG HONG、加拿大主要進口台灣食品的大型超市進口商國華等，本次來台洽尋有興趣品項及未來長期合作的夥伴；買主也表示特別期待能夠實地到芒果產地、水果加工廠等地參訪，深入了解台灣農產品製作過程及環境，有助於加速後續採購的進程。

國內業者表示，今年雖因溫差大等氣候影響水果產量，但日照充足下，芒果仍維持高品質，日本跟韓國市場對生鮮芒果的偏好跟送禮需求不減，已陸續有詢問度，將持續依生產狀況調整供應。

本次洽談會來台的專業買主都有強烈的採購意願，增加供應商之貿易商機，日本買主青睞高級果乾禮盒，本次來台也特別相中新產品冷凍芒果原果切半冰棒，後續將進行試樣。韓國進口鳳梨9成以上來自菲律賓，惟韓國買主分享台灣芒果、鳳梨、香蕉等熱帶水果在韓國具有關稅優惠競爭力，我愛文芒果在韓具有高端市場競爭力，也有意追加採購鳳梨，積極索取報價。

新加坡買主肯定台灣水果乾品質穩定，欲洽談上架當地超市可能性，除外銷常勝軍芒果及鳳梨，亦有興趣開發荔枝及釋迦等新品項，積極詢問產季及報價。加拿大買主表示華人市場對台灣生鮮水果相當熟悉，鑒於商機龐大且成長穩定，本次有意新增洽詢芒果、芭樂、火龍果、文旦等水果。



農產食品產業是我國拓銷重點產業之一，藉由洽談會由供應商跟買主實際面對面洽談，提供產品讓買主直接體驗食品特色，積極爭取國際曝光，後續6月26日將舉辦「台北食品展通路商採購大會」，業者可持續專注外貿協會採洽易網站(https://isourcing.taiwantrade.com/home)，參與相關活動行銷國際市場。