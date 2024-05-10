35萬股東注意！永豐金「豐收椅」開領4情境　一表秒懂攻略

▲永豐金豐收椅。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

35萬股東注意！永豐金（2890）今年股東會紀念品「豐收椅」已開放領取，不滿一張零股都可領取，股東會通知單上也公告領取4大情境與兌領規定，若不想參加股東會的小股東，即日起至5月底止必須去指定地點兌領；若要親自出席股東會，則必須在6月7日股東會當天於會議結束前辦理報到並領取。

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▲永豐金股東會紀念品規定，可點圖放大。（圖／ETtoday整理、AI製表）

永豐金指出，股東如果想要透過委託代理出席股東會，必須將開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自113年5月7日至113年5月31日止(例假日除外)上午9時至下午4時洽本公司委任之受託代理人永豐金證券股份有限公司受託代理場所(台北市中正區重慶南路一段2號1樓台開大樓忠孝西路側門或永豐金證券全省分公司)辦理。

股東如果想親自出席股東會，請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於113年6月7日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。

採電子方式行使表決權的股東，要攜帶開會通知書第二聯並於「領取紀念品簽章處」簽章或列印「股東e服務」電子投票平台網頁之「議案表決情形」頁面全頁（二擇一），於113年6月3日起至113年6月7日止上午9時至下午4時至永豐金證券紀念品發放處（台北市重慶南路一段2號1樓台開大樓忠孝西路側門或永豐金證券全省分公司，請詳第四聯）領取紀念品。

▲永豐金股東會紀念品規定。（圖／ETtoday整理）

股東若不克參加股東會不採取電子投票且不欲委託代理人出席（純領紀念品），要攜帶開會通知書第二聯並於「領取紀念品簽章處」簽章，於113年6月3日起至113年6月7日止上午9時至下午4時至永豐金證券紀念品發放處（台北市重慶南路一段2號1樓台開大樓忠孝西路側門或永豐金證券全省分公司，上圖）領取紀念品。