薪資遭通膨吃光！92%上班族「薪水不夠用」　外食月開銷8412元

▲上班族對於3餐變貴超有感。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

現今社會物價高漲，行政院主計總處先前公布2023年全年工業及服務業薪資統計，全體受僱員工每月經常性薪資平均為新台幣4萬5496元，不過受到物價與經濟放緩影響，全年實質經常性薪資年減0.05%，已經是連3年負成長，近期求職網也對上班族進行調查，發現有91.9%覺得薪水「不夠用」，其中52.7%認為實際上不夠用，「且因通膨關係狀況惡化」。

求職網也針對「上班族吃住開銷與電價衝擊」進行調查，根據統計，僅有8.1%的人認為光靠目前「自己一個人」工作的薪水夠用，可以應付「生活上所有開銷」；其餘91.9%覺得個人的薪水「不夠用」，而且又分成39.2%屬於「實際上不夠用，但尚未因通膨關係狀況惡化」；52.7%屬於「實際上不夠用，且因通膨關係狀況惡化」。

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而且如果不分上班或休假，今年每月個人「外食」總花費，平均落在8,412元，因此換算下來，一天大約是280元；若以「官方經常性薪資」46,140元估算，光是外食這一項，大概就「吃掉」18.2%的月收入（算法為8,412除以30，約等於280.4；8,412除以46,140，約等於0.182)。

此外，根據調查結果，若相較去年同期，今年每月個人「外食」總花費，其中有70.3%屬於「增加」；有26.8%屬於「持平」；僅2.9%屬於「減少」，最有感增加的餐費的依序是「晚餐」89.4%、「午餐」74.6%、「早餐」42.2%。

事實上，根據主計總處統計，去年112年實質經常性薪資及實質總薪資，受到物價上漲與全球經濟放緩等衝擊，雙雙呈現負成長，實質經常性薪資年減0.05%，連續3年負成長；實質總薪資為7年來首度負成長1.04%，並創下11年來最大減幅。對此，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣也表示，今年基本工資、軍公教調薪帶動下，薪資有望穩定成長，不過實質經常性薪資平減後，是否有機會轉正還要觀察。

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