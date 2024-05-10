降息不確定！投資專家點名「全球非投資等級債券」增獲利機會

▲市場投資人已大幅縮減對Fed年底前降息幅度的預測。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

數據顯示美國經濟正在降溫，但在降溫速度緩慢且通膨依舊頑強之下，美國聯準會（Fed）5月決策會議仍維持利率不動，今年以來，市場投資人已大幅縮減對Fed年底前降息幅度的預測。聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，雖預期主要央行將於今年啟動降息，但降息時點與幅度不確定性高，以多元布局、全球參與的方式投入非投資等級債市，可望擴大收益機會。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，近期聯準會對抗通膨缺乏進展，在尚未看到目標通膨朝2%邁進前，不宜調降利率，暗示高利率仍會持續一陣子。

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對此，江常維指出，美國未來通膨改善的速度可能緩慢，房市與地緣政治等因素也為通膨前景增添不確定性。在降息時點預期延後、降息幅度預期縮小的情況下，非投資等級債券的表現通常較公債與投資等級債券有優勢，投資人可關注全球非投資等級債市。

觀察一：美國降息未定，歐元區可能領先

江常維表示，美國降息時程充滿不確定，反觀歐元區，因經濟成長動能較弱、通膨改善速度較快，歐洲央行可能領先聯準會採取降息的行動。

根據聯博預估，歐元區在年底前可望從目前的4%降至3%；美國則從目前的5.5%小幅降至5.25%。

若能在投資組合當中廣納美國、歐洲及新興市場等區域的非投資等級債券，可進而擴大收益機會。

▲美國聯準會。（圖／路透社）

觀察二：非投資等級債券有助於因應利率風險

在央行確定啟動降息前，利率敏感度較高的債種恐面臨短線價格下跌壓力，且波動度明顯較高。然而，非投資等級債券對利率敏感度相對較低，近年在抗跌性與波動度方面均低於投資等級債券。

以彭博美國投資等級公司債指數與彭博全球非投資等級債券指數為例，比較兩者在2023年與今年以來期間最大跌幅，前者為-7.2%與-3.7%，後者則為-4.4%與-1.7%。

至於在殖利率與價格方面，全球非投資等級債券的表現也優於多數債種。截至今年4月底，全球非投資等級債券殖利率達8.4%，高於美國非投資等級債券的8%、美國公債的4.8%，以及美國投資等級公司債的5.7%。

就價格而言，目前全球非投資等級債券之平均債券價格為88.5美元，只略高於美國公債的88.1美元，但低於美國投資等級公司債的89.7美元、美國非投資等級債券的92.13美元，不妨趁折價甜蜜點倒數計時之際，伺機進場布局。

江常維進一步表示，目前非投資等級公司的財務體質仍處於近年較佳水準，因此即便經濟減速，預期仍有足夠抵抗力避免違約率大幅攀升，投資人可聚焦在信評較高的BB級與B級債券，有助於降低違約風險與價格波動。

「歷史經驗顯示，非投資等級債券違約近8成集中在CCC級，BB級與B級違約率較低且波動較小。」江常維提醒，在央行確定啟動降息前，市場仍會充滿波動，相較長天期債券，中短天期債券較不會承擔過高的利率風險，可因應利率高原期。