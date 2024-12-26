台電開出近1100名職缺　起薪最高3.9萬元

▲台電明年開出逾千名職缺。（圖／台電提供）

記者廖婕妤／台北報導

台電今（26）日公告2025年新進僱用人員甄試簡章，本次招考包含第一線電力領域如配電、輸電、變電、電機等共15類1,084個名額，起薪最高3.9萬元，自明年1月2日至15日開放報名，明年5月4日於臺北、臺中、高雄及花蓮4地舉行初試。

台電表示，僱用人員甄試高中職畢業即可報考，台電肩負穩定供電與淨零轉型任務目標，近年持續投入強化電網韌性等重要電力建設，亦積極透過僱員甄試招募電力專業人才，錄取人員需經1年養成班與工作訓練，於第一線關鍵崗位守護全國電力。

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台電指出，為提升誘因，自2025年甄試起工作訓練起薪從原約3.2萬元提升至約3.6萬元；另電力技術人員如符合本公司相關規定於實際從事現場技術工作或具有電力相關專業證照者，得再予加晉薪級，起薪可達近3.9萬元。

台電說明，因應電業核心技術傳承需求與退休趨勢，此次僱員招考人數最多類別為配電線路維護類489名，其次為輸電線路維護類123名、綜合行政類108名、變電設備維護類104名、電機運轉維護類53名、機械運轉維護類41名、輸電線路工程類34名、土木工程類25名、輸電土建工程類24名、變電工程類20名、機械修護類15名、儀電運轉維護類10名、輸電土建勘測類3名、會計類3名，另有限身心障礙人員報考的綜合行政類32名，總計招募1,084名生力軍，後續將視業務需要，於初試放榜前，公告增額錄取人數。

台電指出，甄試採分區招考，報名時請確認報考類別及錄取地區，考試當天請攜帶「雙證件正本」應試（身分證、護照或具照片可證明身分之健保卡或駕照任2項），而初（筆）試科目包括國文、英文等共同科目及2種專業科目；若持有指定類別技術證照或全國技能競賽獲獎者，可加計筆試總分。

台電提醒，因工作業務需要，報考配電線路維護類、輸電線路維護類、變電設備維護類者，須在複試前取得手排小型車駕照；另為延攬具現場實務工作或相關經驗的專業人力，本次甄試「配電線路維護類」將於複試階段新增實作測試並納入總成績評分，歡迎具備相關技術背景者一展長才。