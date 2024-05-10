大車隊4月營收雙增　前4月營收連續創同期新高

▲即日起至全台金讚汽車保修「固特異輪胎旗艦店」換4條輪胎即贈送400元代駕金。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)4月份合併營收為2.46億元，月增 2.65%、年增4.61%；累計1月至4月合併營收為9.84億元，年增8.13%，連續創下歷史同期新高，集團持續專注創新服務及數位科技發展，司機總數5,000人以上，市占率達27%，帶動資訊媒合服務收入中計程車媒合營收規模攀升。該公司今日也宣布多項母親節優惠。

同時55688 APP用戶數規模達720萬，加上不斷升級用戶叫車及生活服務需求，生活媒合服務營收成長主要來自居家清潔服務、快遞服務、洗衣服務及代駕服務；而平台週邊銷售收入成長主要來自汽車保修收入，廣告收入亦維持成長。

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4月份合併營收當中，資訊媒合服務收入中的計程車媒合服務營收持續成長，另生活媒合服務的營收成長，主要來自洗衣服務和居家清潔服務。而平台週邊銷售收入成長主要貢獻來自售車收入及廣告收入增加；汽車保修服務收入因受工作天數影響減少。

呼應各縣市政府交通安全宣導與母親節到來，55688集團也提醒民眾，對於有孩子的家庭，可善用55688 APP中的代叫車、寶寶多元、女司機、路徑分享等貼心服務，讓您或幫學童搭車出行更加安全。

除此，台灣大車隊與各縣市政府合作好孕專車和敬老愛心車隊，為孕婦、銀髮族群提供安心出行服務；同時連續10幾年榮獲全台計程車評鑑特優獎、優等獎，及業界唯一提供24小時真人客服，高品質的服務獲得官方肯定。

因應母親節，即日起至5月底前，凡於55688 APP點擊「衣物送洗」，選擇寄櫥送洗，並輸入優惠序號「S7901」，即可享受79折優惠並免費寄放衣物；前往全台金讚汽車保修「固特異輪胎旗艦店」更有換4條輪胎贈送400元代駕金的特別優惠。

此外，於55688代駕官網還可直接領取300元代駕金；全球快遞還推出抽獎次數無上限的精彩活動，只要指定區域新會員每派件成功一次，即可獲得一次抽獎機會，大獎好禮65吋液晶顯示器等你來領；生活大管家也於母親節推出冷氣清潔早鳥85折優惠。