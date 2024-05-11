紅海危機加天候等因素塞港問題浮現　船方給空櫃看獲利貢獻度

▲天候、船隻繞道、抽減航班，港口壅塞等因素使得市場出現缺櫃現象。（圖／港務公司提供）

記者張'佩芬／台北報導

紅海危機造成貨櫃船繞道好望角，船隻彎靠港口改變，航程拉長，增派的船舶尺寸不一，加上天候等因素，造成船期延誤，另一方面船公司為穩定或拉升運價實施抽減航班措施，造成到港船隻減少，進而產生缺櫃問題，現在船公司已經根據獲利貢獻度在分配貨櫃，攬貨業擔心這樣下去，疫情期間出現的買艙費會再度出現。

綜合國際報導，新加坡港的候港時間大約2至4天，上海、寧波和馬來西亞的巴生港，延誤時間3到6天，杜拜的傑貝阿里3-4天，達曼港4-6天，可倫坡港為1-2天，最嚴重的是吉達港的12天。

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上海、寧波是因大霧影響船隻作業，杜拜因為稍早洪水事件造成擁堵，估計屬於短期因素，新加坡、巴生港、達曼、吉達等就與中東的衝突有關，另歐洲市場需求提高，也助長了擁堵問題。

船期延誤加上船公司實施空班，造成了日益浮現的缺櫃問題，多數船公司在疫情期間都大量訂造貨櫃，原本應該不會有缺櫃問題，但船隻沒有準時回到亞洲，亞洲大量準備運往歐美的貨就出現缺櫃問題。

攬貨公司指出，船公司已經開始根據貨櫃周轉率與運價來計算獲利貢獻度，歐洲與南美航線航程長，每日運費收入不如北美線或中東線，自然能分配到的貨櫃就會少些，而目前歐洲與南美線貨載很旺，估計運費往上加的速度也會拉快，如果缺櫃問題沒有改善，加上加拿大兩大火車公司的工會已經通過罷工案，一旦展開罷工行動，貨櫃積壓會更嚴重，很可能託運人就要付買艙費才領得到空櫃與如期讓貨物裝船運送。

陽明海運高階主管坦承，對於獲利貢獻度高的航線，公司會設法多配給貨櫃。陽明昨(10)日董事會就通過購買一批貨櫃，並將購入三艘貨櫃船且終止原租約，但詳細內容與價格要待簽約後才會公告。

貨櫃航運市場現況讓運價高掛，陽明首季EPS達2.69元，以這個水平，全年EPS豈不是上看10元，不過陽明仍公開表示，市場船噸過剩與國際政經諸多不確定因素，公司仍將審慎應對。業界高階也指出，歐美與中東國家持續在努力促成加薩停火，一旦停火，船隻恢復航行紅海，船噸過剩問題就會浮現。