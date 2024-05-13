京城銀前十大股東出爐！戴誠志手握逾7%最多　0056續列第4大

▲京城銀董事長戴誠志。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

具有「金金併」題材的京城銀（2809）公告前十大股東結構，現任董事長戴誠志、大股東蔡天贊家族持股比例皆未變動，不過主要股東中有元大台灣高股息（0056）基金專戶名列第4大，與中信銀受京城銀員工持股財產信託專戶名列第10大，意外讓元大金（2885）、中信金（2891）關係企業與京城銀沾上邊，再次引發市場熱議。

京城銀年報顯示，截至4月9日為止，前十大股東變動不大，董事長戴誠志對公司持股比仍達7.04%，為單一持股最大股東，不過泛蔡天贊家族的新銳投資、金城建設、天剛投資、天籟投資等持股穩定，蔡天贊對京城銀可控制持股高達28%，戴誠志、蔡天贊的意向對京城銀能否高嫁至關重要。

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雖然元大金對於併京城銀的傳言曾向外公告，純屬媒體臆測，絕非事實，本公司任何併購行動，都將依照主管機關法規辦理及公告。

中信金也指出，依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告。有關外界傳聞，本公司不予評論。

不過京城銀年報中，前十大股東都有元大與中信的影子，第4大股東元大台灣高股息（0056）持有京城銀股權4.71%，雖較去年4.75%略減，但0056持股清單中顯示，至5月10日止已握有京城銀54.29萬張，持股比升至4.88%。

另外，中信金子公司中國信託商銀受京城商業銀行員工持股會信託財產專戶對京城銀持股來到2.07%，較去年小升0.16個百分點，持續名列京城銀第10大股東。