王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」

▲張雅涵24歲就創業開餐廳，憑著膽大心細開出4個品牌11家韓式料理，年營收共1.5億元。



圖文／鏡週刊

韓流盛行，台灣韓式料理店也遍地開花，開餐廳9年的張雅涵，旗下有韓虎嘯等4個韓式料理品牌共11家店，深耕百貨商場，年營收1.5億元，她創業時僅24歲。

她出生在政商家庭，曾被王永慶當面教記帳，存款僅50萬元也敢向韓國餐飲大亨要求合夥年糕火鍋店，做到月營收800萬元。後來韓方欲售品牌，她代購名牌包籌錢買股份，改名「韓虎嘯」再出發，展店數更勝以往，她早已撕掉千金小姐標籤，成為自己的富一代。

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4月底，桃園新光影城內「韓虎嘯EXPRESS」餐廳出現台鋼雄鷹啦啦隊的韓國女神安芝儇，門外排著大批等進餐廳參與見面會的粉絲，韓虎嘯執行長張雅涵傳授3位啦啦隊女神待客之道，紮著俐落馬尾的她一身白T、牛仔褲年輕裝扮，渾圓大眼閃著自信爽朗，美貌不輸藝人。

▲韓國啦啦隊女神安芝儇（右2）在韓虎嘯舉辦粉絲見面會，張雅涵（左1）也緊急為她們特訓待客之道。

引領韓流 多品牌搶市

33歲的張雅涵，已是5個餐飲品牌的老闆，她的集團RH Group旗下有主打馬鈴薯排骨湯等韓式料理的韓虎嘯，二代店韓虎嘯EXPRESS則以個人湯定食為主，以及主賣個人韓式定食的初虎，與韓式街頭小吃的初虎MINI，共11家韓式料理店去年營收1.5億元，全開在百貨、商場內，今年2月首開街邊店早午餐「鞦CHILL Cafe & Bistro」。

▲馬鈴薯排骨湯（右）是韓國人喜愛的解酒料理，香辣濃郁，韓虎嘯原味呈現，小菜和泡菜還能無限續加。（388元／中份）





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