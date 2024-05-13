陽明萬海漲停帶旺！航運股寫亮點　就連00878、00918也刷天價

▲航運股挾運價飆漲，資金湧入也成多頭指標。圖為陽明海運鮮明輪。（圖／陽明提供）

記者楊絡懸／台北報導

航運股13日挾運價飆漲，資金湧入也成多頭指標。貨櫃三雄中，陽明（2609）午盤爆逾27萬張大量漲停，高居個股成交排行榜第一；萬海（2615）也漲停鎖死，逾13萬張大量亮燈；長榮（2603）漲幅近7%，也有13萬張大量。

航運股群體大漲，人氣聚集、成交比重占大盤近3成。在成交量排行上，陽明衝第一，超過27萬張大量，而長榮、萬海也擠進成交量前五名，雙雙具有13萬張；在成交金額方面，長榮午盤成交額超過280億元居冠，陽明超過180億元。

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陽明股價近幾日表現強勁，雖然漲停至66.6元、距離全數填息價69.3元仍有一小段路，但也已經前進一大步，光是5月就漲了近3成。值得注意的是，投信自4月19日以來都是買方；另觀察5月10日的法人數據，投信買超1.3萬張、外資也買超6.3萬張。

除了貨櫃三雄，貨櫃、散裝族群也有好表現，中櫃（2613）也攻漲停27.5元，新興（2605）、慧洋-KY（2637）、四維航（5608）也一度拉高漲幅逾4%，觸及新高點。此外，受到航運股效應加持，國泰永續高股息（00878）、大華優利高填息30（00918）盤中也雙雙觸及刷新高，讓多數投資人樂翻。