萬海連漲3根提前開獎！　4月狠賺近24億年增10.5倍

▲萬海航運。（圖／萬海提供）
記者廖婕妤／台北報導
受惠運價上漲貨量回溫，以及Q1獲利轉虧為盈，萬海（2615）股價連拉3根漲停，因而遭列為注意股，萬海今（13）日應證交所要求公布2024年4月份自結財報，單月自結獲利為23.52億元，年增1050.6％，獲利10級跳，令市場驚豔；公司說明，4月份受運價及中國五一長假前出貨潮，營運穩健。
萬海今日收70.1元漲停價，上漲6.3元或0.87％，成交量逾13.2萬張大量。
萬海4月合併營收為101.08億元，自結稅前淨利為30.64億元，稅後淨利歸屬母公司為23.53億元 ，EPS為0.84元；今年Q1合併營收為276.18億元，稅前淨利為61.41億元，稅後淨利歸屬母公司為46.23億元 ，EPS為1.65元。
以上海貨櫃運輸指數SCFI來看，今年Q1均值2,010點，而5月10日公布的2,306點呈現上漲，顯示運價維持相當水準，將有助提升公司經營績效。
展望2024下半年，船舶運力受中東地緣政治緊張、船舶繞行導致周轉率下降及景氣回溫等各項因素影響，預期營運穩健好轉，公司將謹慎檢視航線布局來回應客戶需求，並持續進行船舶汰舊換新來提升公司競爭力。
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