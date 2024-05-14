印度、孟加拉商機大爆發　貿協南亞拓銷團帶領業者搶市

▲2024年南亞拓銷團Bengal Chamber of Commerce and Industry(BCCI)孟加拉商工會。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

根據國際貨幣基金(IMF)的預估，印度今年的經濟成長率將達到6.3%，領先全球其他經濟體；而孟加拉於2023年獲得IMF同意放貸47億美元，使經濟反彈回升。為協助台灣企業掌握商機，由經濟部國際貿易署與外貿協會辦理「2024年南亞拓銷團」於5月5日至5月14日期間，深入印度商業中心孟買、東印度加爾各答和孟加拉達卡進行拓銷及參訪活動，加速拓展在該區的業務版圖。

貿協指出，受惠於供應鏈移轉，印度將成為智慧型手機等電子產品的製造中心之一，加上印度政府多項改善經濟基礎建設的措施，讓印度具有龐大市場商機，值得我業者前往拓銷。

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而孟加拉則在疫情之後，成為南亞經濟體中發展最快速的國家之一。2024年南亞拓銷團聚焦於電子製造、智慧解決方案、汽車零配件、生技醫療等當地正蓬勃發展的產業，計15家企業共同參與，三站的洽談會吸引近300家印度及孟加拉企業參加，創造超過1,600萬美元的商機。

此次參團的華灣國際公司主要提供印刷電路板的零件和技術服務，該公司表示，印度的電子製造發展迅速，印刷電路板的市場需求極大，本次參團可說是收穫滿滿，例如，印度商HLBS想購買該公司的電路板和線材組件，並約定6月來臺訪廠，華灣國際亦將提供擴充 「表面黏著技術」 製造的技術支援。

印度買主也向我團員毅承公司表示，印度的鋼材需求極大，急需像台灣這樣可供應高品質鋼品的業者；印度經濟的高度成長也帶動消費增長，生產餅乾的餐御宴食品表示，南亞市場具龐大人口紅利，已有印度食品商如Jupiter Foodbev想爭取成為代理商，印商並表示將於7月赴新德里參觀印度台灣形象展，持續與我商洽談。

孟加拉在汽車零配件和家電產品也具有商機潛力，例如明昌油封公司表示，此次孟商Moshco International現場下單2萬美元之汽車油封產品；此外，上洋公司洗衣機產品吸引孟加拉最大家電製造商Walton，想要與其合作商用洗衣機市場。

外貿協會除透過拓銷團為台灣業者爭取商機外，並將在7月8日至10日於新德里辦理旗艦型印度拓銷活動「2024年印度台灣形象展」，已邀請到眾多亟欲前往印度打造韌性供應鏈的我國重要企業參展，詳情請參展覽網址https://www.taiwanexpoindia.com/zh-tw/index.html。

本展更有新北市企業館，參展可享新北市經發局的「印度台灣形象展參展團暨土耳其拓銷團」特別優惠，歡迎新北企業報名參加，可參考網址： https://events.taiwantrade.com/2024-TWExpo-TR 。