00878連3日創新高！確定每股配0.51元　年化配息率9%

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有126萬受益人的國泰永續高股息（00878）連3個交易日創高，今（14）日確定每單位配息金額及配息組成，宣布第二季每單位配發0.51元，較第一季0.4元再加碼，估年化配息率9%，這次除息日為本周五，想要參與本次配息的話，須注意5月16日為最後買進日。

00878國泰永續高股息自日前宣布預估配息後，股價及受益人人數連連創高，僅5/10-5/14三個工作日就連創三天新高點，讓投資人大喊，還沒除息已經先領息了！今天最新收盤價為23.3元，5月以來已飆升近5%，股價大漲1.08元，本次配息0.51元，換算年化配息率高達9%，顯見國民ETF的堅強實力。

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國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，00878是以優於大盤的適當股息率為投資目標，並追求長期整體資產增值而設計的ETF，著重行業間的平衡配置，並非僅集中單一產業，且歷來換股周率低，衍生的費用率也低， 因此00878歷年股息水平相對穩定。

游日傑也提醒投資人，選擇高股息ETF除了看配息率，也要留意長期的含息總報酬，00878成立近四年，已經歷經市場多空考驗，表現明顯優於大盤。

ETF理財專家分析，細看00878本次00878的配息組成，可以看到資本利得為68.63%、收益平準金僅佔3.92%、股利所得為27.32%、利息所得為0.13%，推測是00878標的指數在2023年的含息報酬率高達47.8%，已累積了長期績效，才能每季展現穩健的配息力和填息力，超越市場期待，是檔真正可以長期存、安心投、開心領的高股息ETF。

專家也試算，以這次配息組成試算，至少要持有143張以上，才會被課到二代健保，小資族免煩惱，而且00878國泰永續高股息和其他新成立9字輩的高股息ETF成分股重疊度相對低，再加上早已提前布局於金融類股，相比其他才正在進場的多檔ETF具有領先優勢，接下來還有520行情、COMPUTEX台北國際電腦展、金融股股東會等多個議題可期待。