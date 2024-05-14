華航台北分公司總經理李宜洲調東京　高雄總經理馮震宇接北分

MSCI季調出爐！ 台股全球標準成分股增奇鋐、華城2檔

MSCI(明晟)今(15)日凌晨公布最新半年度調整，台股在全球標準型指數成分股新增奇鋐(3017)、華城(1519)等2檔，剔除南電(8046)、譜瑞-KY(4966)、力積電(6770)等3檔。相關調整結果將於5月31日收盤後生效。

MSCI季調開獎！中小型股增富世達等28家 營建股入列

MSCI(明晟)今(15)日凌晨公布最新半年度調整，全球小型指數成分股則一口氣新增富世達(6805)等28檔，包括名軒（1442）、海悅（2348）等多檔營建股入列，剔除泰鼎(4927)等10檔，相關調整結果將於5月31日收盤後生效。

瘋AI！高端記憶體庫存清空 全球2大廠喊明年沒貨

根據外媒CNBC報導，分析師表示，由於人工智慧需求的爆炸性成長導致高效能記憶體晶片的短缺，今年高效能記憶體晶片的供應可能仍將緊張。據全球最大的兩家記憶體晶片供應商SK海力士和美光表示，2024年的高頻寬記憶體晶片已售完，而2025年的庫存也幾乎售罄。

台北市政府持續深耕東協 印尼台灣形象中展現綠能環保實力

台北市政府協助台北市企業拓銷全球市場不遺餘力，積極參與外貿協會與國際貿易署共同舉辦的新南向台灣形象展，繼去年成功於泰國、馬來西亞及印度台灣形象展獲得滿滿商機，今年鎖定5月16日至18日在印尼雅加達舉辦的「2024年印台灣形象展」，開拓東協第一大經濟體市場，匯聚11家台北市亮點企業展現在綠色能源、循環經濟、環保科技三大領域的堅強產業實力。

歐美線今日每大箱都漲1千美元 業界憂漲過頭壓低購買力

貨櫃船公司五一長假實施的減併班措施，已經造成市場運價飆漲，原美西線每大箱(40呎櫃)約4200美元，美東約5300美元，歐洲線約3500美元的運價，今(15)日都將調漲1000美元，並有一家大型貨櫃船公司通知歐洲線本月22日到31日要加600美元旺季附加費。有海運業界高階擔憂運價再漲上去，會壓低消費者購買力，出現後遺症。

8檔台股ETF挾科技題材活跳跳 新兵00946成交量破5.68萬張人氣旺

台股於14日再創歷史新高，在台積電、聯發科、鴻海等電子權值股走揚下，指數終場共上漲128.14點收在20985.85點，單日漲幅近0.61%，從類股指數來看，以電腦及周邊設備、半導體、光電等類股表現強勢，連帶台股ETF表現也是漲多跌少，當中在14日漲幅優於大盤的共計有24檔，而漲幅超過1%的更有11檔。

泰山Q1轉虧為盈 每股賺0.32元

泰山（1218）今日董事會通過Q1財報，在經營權易主後，Q1營收27.55億元，營業毛利為3.95億元，稅後淨利為1.55億元，EPS為0.32元，與去年同期相比轉虧為盈，也扭轉去年全年虧損局面、單季就賺贏去年一整年。

IEAT攜手台灣企業跟上國際淨零腳步 探究加拿大減碳技術

加拿大國際碳捕捉大會(Carbon Capture Canada，簡稱CCC)主辦單位-愛德蒙頓聯盟(Edmonton Global)專程訪台，本月10日與姐妹會台北市進出口公會(IEAT)共同辦理「共創永續未來：台加攜手淨零碳排解決方案及商機」座談會。

台泥Q1獲利年增近4成 每股賺0.26元

台泥今日董事會通過Q1財報，Q1合併營收為255.4億元，年減3％；稅後淨利為19.56億元，年增39％，EPS為0.26，主要是受惠海外轉投資挹注獲利成長。

華紙Q1每股賺0.04元 總座曝6月紙價可望調漲

華紙（1905）今（14）日舉行法說會，公布Q1稅後淨利為4670.6萬元，EPS為0.04元。總經理陳瑞和表示，近期長、短纖紙漿持續上漲，反映原物料價格上漲趨勢，預計紙價有機會全面調漲。