華航台北分公司總經理李宜洲調東京　高雄總經理馮震宇接北分

▲李宜洲接華航日本地區處處長兼東京分公司總經理。（圖／翻攝自LINE）
記者張佩芬／台北報導
華航本月董事會通過主管職務調整，台灣地區處處長兼台北分公司總經理李宜洲，調任日本地區處處長兼東京分公司總經理，高雄分公司總經理馮震宇升任台灣地區處處長兼台北分公司總經理；東京總經理張鴻鐘推薦擔任高雄空廚董事長；華航大飯店副總經理黃世惠升任高雄分公司總經理，公共關係室廣告事務部經理李文儀調任紐約分公司總經理。
華航這次共有8位主管職異動，5/16開始陸續生效，另外3位包括地勤服務處地服訓練部經理阮明宗升任地勤服務處協理、財務處投資事業部經理劉家華推薦擔任華航大飯店副總經理、紐約分公司總經理武志厚調回台北公關室擔任專員，將於今年9月底退休。
李宜洲1990年加入華航，擁有34年資歷，歷任台北分公司營業部副理、高雄分公司營業部經理、菲律賓分公司總經理、台北分公司營業部經理、台灣地區行銷協理、高雄分公司總經理、泰國分公司總經理等職，2021年升任華航台灣地區處長兼台北分公司總經理，對日本市場非常熟悉，將於6月間正式履新，預料將是駕輕就熟。
▲馮震宇將升任華航台灣地區處處長兼台北分公司總經理。（圖／旅報提供）
馮震宇曾任上海分公司行銷經理、台北分公司營業部副理、精緻旅遊部經理、日本地區行銷協理、台北分公司營業行銷推廣部經理、台灣地區行銷協理、大陸華南區首席代表兼廣州辦事處總經理，2023年6月剛接下高雄分公司總經理職務，不到1年就獲得調升，相當受到重用。
這次調動的主管當中，有三位都與紐約有關，2020年10月，華航紐約公司總經理黃世惠調任高雄分公司專員，遺缺由武志厚接任，武志厚遺缺由杭州辦事處總經理李文儀接任，而李文儀這次又接下武志厚遺缺。李文儀是政大新聞系畢業，喬治·華盛頓大學觀光系碩士，獲派到紐約大站，顯然也是公司積極栽培的人才。
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