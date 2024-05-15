輝達黃仁勳去年調薪6成至11億　超越英特爾CEO多達二倍

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒MarketWatch報導，NVIDIA最近披露的資訊顯示，執行長黃仁勳去年的薪酬上漲了60%，總薪酬來到3420萬美元，換算約為新台幣11億元，高於他在 2023財年獲得的2140萬美元和2022年獲得的2370萬美元，黃仁勳薪水更是英特爾執行長基辛格的兩倍之多。

股票獎勵是黃仁勳2024財年加薪的關鍵組成部分，該財年截至1月份，NVIDIA的股價上漲了約200%。黃仁勳最新的年度股票獎勵總額為2670萬美元，高於一年前的1970萬美元。

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黃仁勳還有400萬美元的非股權激勵計劃薪酬，他在2023財年沒有收到，但在2022財年收到了。

他的報酬還包括來自「其他」來源的約250萬美元，主要與私人保全有關。其中約220萬美元用於安全、諮詢、監控以及汽車和司機服務。黃仁勳前一年的「其他」報酬總計不到 70 萬美元。

與競爭對手晶片製造商AMD相比，黃仁勳獲得的薪水更高。AMD執行長Lisa Su 在2023年的總薪酬為3040萬美元，而英特爾執行長 Pat Gelsinger 的薪酬為 1690萬美元。