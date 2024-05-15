國泰世華4月刷爆597億力壓中信銀　奪刷卡王座

▲信用卡。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

4月信用卡戰況大洗牌！國泰世華銀CUBE卡行銷策略發威，4月刷卡金額爆衝至597億元超車中信銀的595億元，奪下「刷卡王」寶座，由於5月報稅季、母親節檔期皆尚未結束，市場預期5大發卡行廝殺較勁之下，消費者還有更多好康可搶。



5大銀行4月刷卡金額全數出爐，除了國泰世華銀與中信銀居冠亞軍以外，台北富邦銀行4月簽帳金額476.53億元、玉山銀為436.46億元、台新銀則為403.11億元。

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國泰世華銀指出，受惠海外旅遊持續成長，加上國泰世華CUBE卡「趣旅行」及「日本賞」權益有效吸引民眾刷卡消費，帶動整體簽帳大幅成長，4月信用卡簽帳金額逾597億，較去年同期增加98億，並較3月亦增加64億，市場稱冠。

其中，CUBE卡各項權益方案涵蓋各類消費場域及族群，滿足民眾消費所需，為卡友主力消費用卡。



4月清明連假民眾出遊，國泰世華CUBE卡「趣旅行」除享海外實體消費3%回饋，同時於3、4月推出快閃權益「日本賞」享日本實體消費3.5%回饋，吸引民眾旅遊刷卡消費，帶動海外簽帳較去年同期成長90%，推升整體旅遊消費成長；此外，百貨及電商母親節檔期亦自４月開始預熱，民眾購物需求高， CUBE卡「趣旅行」、「玩數位」提供百貨及指定電商消費享筆筆3%回饋無上限，有效吸引卡友購物消費，並成功移轉他行卡友簽帳，主要百貨及指定電商簽帳亦較去年同期成長近30%。



在下半年的策略上，國泰世華銀指出，CUBE卡各項權益方案涵蓋各類消費場域，如「樂饗購」百貨餐飲、「玩數位」指定電商網購、「趣旅行」國內外旅遊消費飯店住宿與交通和「集精選」日常民眾採購民生需求的量販店、速食店等，並持續觀察消費者需求發展出「1+N」權益新趨勢，推出壽星專屬「慶生月」及不定期快閃權益方案，滿足卡友消費體驗，提高卡友用卡黏著度。



國泰世華銀指出，百貨週年慶及電商雙11/雙12大檔促銷亦可推升消費者購物需求，亦將成為下半年卡友消費主力場域，目前已開始規劃各式情境快閃行銷活動，同時針對百貨週年慶、雙11電商活動大檔推出促刷優惠，全方位滿足卡友消費所需，預期將有效帶動另一波成長動能。

