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2檔主、被動債券基金5／22同步開募　00948B最快9月中配息

▲▼中信投信總經理陳正華。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲中信投信總經理陳正華。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中國信託投信強打「主動+被動新秀主動出擊」的中國信託投資級債券傘型基金，其中在主動型新秀中國信託高評級策略收益債券基金聚焦高評級債券動態搭配增益工具，可望打造策略收益公式；另在被動新星中信優息投資級債(00948B)為全台第一檔10元計價債券ETF，只要1萬元入手價，就能買進標的。

法人認為，中信投信此次商品設計兼顧專業投資人靈活操作的需求，也能照顧無暇理財的小資族透過ETF輕鬆進入債市。中信投信表示，1檔主動式基金搭配1檔被動式基金，將於5月22日同步展開募集，可望滿足投資人多元投資的需求，把握債市行情兼顧息收機會的存債利器。

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中國信託投信固定收益投資科主管張勝原表示，儘管近期通膨未如預期路徑發展，市場對降息時點預期不斷延後，惟美國聯準會主席鮑爾在5月FOMC會議上釋出相對鴿派訊號，加上美國4月非農就業報告低於預期，讓投資人暫時鬆一口氣，市場靜待即將公布的美國4月消費者物價指數（CPI）報告，數據強弱將牽動短期債市走勢。

張勝原建議，投資人在等待降息階段，可配置追求較高息收的投資等級債，追求收益機會的同時，也降低信用、流動性等風險，而中國信託投信即將於5月22日開募的中國信託投資級債券傘型基金，可望一次滿足投資人對於收益與資產品質需求。

中國信託高評級策略收益債券基金經理人房旼說，該檔基金具備三大特點，一為透過專業經理公司主動式操作，並視市場狀況、升降息預期變化靈活調整；二為將投資一籃子債分散發行機構與利率風險；三為相對更安全穩健高評級債為主，並搭配增益工具，也就是善用策略可望迎接收益。

00948B經理人呂紹儀指出，此檔ETF亦有3大存「債」特色All in one，一為首檔10元發行價之國內掛牌債券ETF；二為採用月配息、收益平準金機制，有機會打造現金流，三為目標優化殖利率，中信優息投資級債(00948B)追蹤ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數，截至2024年4月30日，殖利率達6.44%，兼具目標收益優化及優質信評債券。

關鍵字： ETF債券基金

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